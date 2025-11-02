TV-News

RTL setzt Weihnachts-Offensive fort

von

Weitere Hallmark-Premieren am Sonntag als Free-TV-Premiere.

Auch am Sonntag, 23. November, serviert RTL zwei weitere Free-TV-Premieren aus der Hallmark-Reihe «Unwrapping Christmas». Um 14:25 Uhr startet «Unwrapping Christmas  Zwei Weihnachtsdates für Lily» (OT: «Lilys Destiny», 79 Min.). Ashley Newbrough spielt Lily, die zwischen Festtagsstress und einem vielversprechenden Date mit einem attraktiven Immobilienmakler abwägt, ob er wirklich der Richtige ist. An ihrer Seite u. a. Torrance Coombs und Martina Ortiz Luis, Regie führte Amy Force.

Weiter gehts um 16:00 Uhr mit «Unwrapping Christmas  Eine Weihnachtsgala für Olivia» (OT: «Olivias Reunion», 79 Min.). Cindy Busby gerät als Olivia beim Geschenkeausliefern in einen Schneesturm  und bleibt mit Ex-Freund Benjamin (Jake Epstein) eingeschneit. Die unerwartete Nacht zu zweit lässt alte Gefühle aufleben und zwingt beide, Vergangenheit und Zukunft neu zu sortieren. Inszeniert wurde die zweite Sonntags-Premiere von Maxwell McGuire.

Bereits am Samstag (22.11.) hatte RTL mit «Take Me Back for Christmas  Ein Weihnachtswunsch wird wahr» sowie den ersten beiden «Unwrapping Christmas»-Teilen vorgelegt  der Sonntag rundet das vorweihnachtliche Wohlfühl-Paket mit weiteren romantischen Geschichten ab.

