Bravo kündigt dreiteiliges Wiedersehen zu «The Real Housewives of Orange County» an

Bravo hat den Starttermin für das dreiteilige Reunion-Special der 19. Staffel von «The Real Housewives of Orange County» bekanntgegeben. Los geht es am Donnerstag, den 6. November um 20 Uhr. Die ungeschnittenen Extended-Versionen der Episoden erscheinen jeweils am Folgetag auf Peacock. Moderiert wird das Wiedersehen wie gewohnt von Andy Cohen, der gemeinsam mit Shannon Storms Beador, Heather Dubrow, Tamra Judge, Gina Kirschenheiter, Emily Simpson, Jennifer Pedranti und Katie Ginella auf eine emotional aufgeladene Staffel zurückblickt. Auch Gretchen Rossi kehrt für die Reunion zurück.
In der ersten Folge sprechen die Frauen über unerledigte Konflikte: Katie thematisiert ihren frühen Ausstieg aus der Staffel, Emily offenbart eine überraschende Diagnose ihres Sohnes, und zwischen Gretchen und Tamra entbrennt erneut ein alter Streit. In der zweiten Ausgabe stehen Diskussionen um Tamras Motive und Jenns alte Fotos im Mittelpunkt, während ein Anruf von Jenns Partner Ryan für zusätzliche Spannung sorgt. Das Finale am 20. November gipfelt schließlich in einem hitzigen Schlagabtausch zwischen Tamra und Gretchen mit emotionalen Reaktionen auf bisher unveröffentlichtes Material aus der letzten Episode in Amsterdam.
Produziert wird «The Real Housewives of Orange County» von 32 Flavors Entertainment und Evolution Media (ein Unternehmen von Amazon MGM Studios). Zu den Executive Producern gehören Alex Baskin, Brian McCarthy, Luke Neslage, Jenn Levy, Joe Kingsley, Lynsey Dufour, Barry Poznick sowie Scott Dunlop. Andy Cohen fungiert ebenfalls als Executive Producer.
