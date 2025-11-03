Quotennews

Ist «NFL LIVE» ready für das «Beriln Game»?

von

Am kommenden Sonntag gastiert die «NFL» in Deutschland - die bisherige Bilanz der "Übersee"-Spiele war für RTL nicht grandios. Liefert Berlin da anders ab?

Am 05. Oktober gab es das erste «London Game» - RTL schaltete damit ab 15:30 Uhr in die Partie «Minnesota Vikings at Cleveland Browns». Das lief mit Reichweiten bis zu 0,61 Millionen Zuschauern (4. Viertel) recht gut ab, neue Bestwerte zeigten sich jedoch nicht. In der Woche darauf, am 12. Oktober, hieß es «Denver Broncos at New York Jets» in London - wieder schaltete RTL ab 15:30 Uhr zu. Das zog in der Spitze lediglich 0,55 Millionen Zuschauer (4. Viertel) an, wobei hier die Zielgruppe mehr überzeugte. Drei von vier Vierteln spielten sich im zweistelligen Marktanteilsbereich ab. Am 19. Oktober hieß es dann «Los Angeles Rams at Jacksonville Jaguars» - die dritte London-Partie zog im letzten Viertel schöne 0,69 Millionen Zuschauer nach Köln, jedoch lief es vorher mit Reichweiten zwischen 0,30 und 0,52 Millionen eher mäßig. Wieder rettete die Zielgruppe mit zweistelligen Marktanteilen in drei von vier Vierteln. Nach drei Nachmittags-Spielen im Oktober schaltete RTL am kommenden Sonntag wieder so früh zu «NFL LIVE» - denn die National Football League gastiert in Berlin.

Der gestrige Sonntag lief eher unter dem Motto "business as usual". Ab 19 Uhr begann die Partie «Indianapolis Colts at Pittsburgh Steelers», es moderierten Patrick Esume und Björn Werner mit Jana Wosnitza vor 0,81 und 0,80 Millionen Zuschauern die erste Halbzeit. Die ersten Marktanteile lagen damit bei 3,8 und 3,1 Prozent. In der zweiten Hälfte wurde es weniger gut, die Reichweiten sanken auf 0,62 und 0,67 Millionen, so waren bis 22:05 Uhr Quoten von 2,4 und 2,9 Prozent drin. In der Zielgruppe startete der Football-Abend vor 0,39 und 0,41 Millionen Umworbenen, im zweiten Durchgang schmälerte sich Köln auf bis zu 0,35 Millionen. So ergaben sich Marktanteile von 6,5 bis 10,1 Prozent.

Das späte Spiel, «Jacksonville Jaguars at Las Vegas Raiders», übernahmen wie gewohnt Jan Stecker und Kasim Edebali. In der ersten Halbzeit konnte RTL mit 0,50 und 0,47 Millionen Zuschauern noch recht ordentlich Reichweite halten - die Quoten gingen auf 2,9 und 3,6 Prozent. Bei den werberelevanten Zuschauern schmälerte sich das Interesse auf 0,27 und 0,20 Millionen Umworbene, die Quote lag bei 7,6 Prozent vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren insgesamt noch 0,32 und 0,26 Millionen Zuschauer drin, die Overtime hielt noch 0,24 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppe begeisterte 0,11 und 0,08 und 0,09 Millionen Werberelevante. So endete die Partie mit einer Gesamt-Quote von 5,8 Prozent, am Zielgruppen-Markt waren noch 9,2 Prozent drin.

2024 gastierte die NFL am 10. November in Deutschland, damals in München. In der Spitze erreichte das damalige Spiel eine Gesamtreichweite von 0,89 Millionen Zuschauern (4. Viertel) und gleichzeitig 0,41 Millionen Umworbene (4. Viertel) - wiederholt sich diese Reichweite wäre das ein neuer Saison-Bestwert - daran wird sich RTL auch kommenden Sonntag messen müssen. Mit den gestrigen Zahlen könnte man davon sprechen, dass RTL in Fahrt kommt!

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/165998
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelFremd-Moderation belebt «Wer stiehlt mir die Show?»nächster Artikelntv zeigt neue Doku über deutsche Familienunternehmen im Wandel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

MTV beendet «Ridiculousness» nach 46 Staffeln

Die Clipshow füllte teilweise 110 Stunden Sendezeit pro Woche. Produzent und Moderator Rob Dyrdek verdiente bis zu 32,5 Millionen US-Dollar.

ZDF terminiert finnische Ko-Produktion «Queen of Fucking Everything»

Auch diese sechsteilige Serie entstand ihm Rahmen der strategischen Partnerschaft von New8.

Quotencheck: «Promi Big Brother - Die Late Night Show»

Melissa Khalaj und Jochen Bendel waren weiter klar erfolgreich, der Schlingerkurs sorgte aber für ein paar Verluste im Mittel.

Bringt Duo-Duell «Schlag den Star» wieder nach vorne?

Schon letzten Samstag war man auf Sendung - ungewöhnlicher Weise war bereits nach sieben Tagen bereits wieder die nächste Show im Programm.

«Ninja Warrior Germany» hat den längeren Atem

In der Vorwoche überholte «Ninja Warrior Germany» die Sat.1-Konkurrenz von «The Voice of Germany» erstmals in Gänze - auch der Oktober-Abschluss bestätigt den Turnaround.

Pflaume kommt wieder groß raus

Zum letzten Mal in 2025 stand eine Ausgabe seiner ARD-Show am Samstag an - zumindest in einer Altersgruppe war damit sogar der Sieg möglich.

«Jenseits der Spree» übertrumpft «Schule am Meer» weiterhin

Auch in der zweiten Folge der neuen fünften Staffel von «Jenseits der Spree» dominiert Jürgen Vogel die öffentlich-rechtliche Konkurrenz - und den gesamten restlichen TV-Horizont.

Primetime-Check: Freitag, 31. Oktober 2025

«Jenseits der Spree» dominiert den Halloween-Freitag, «The Voice of Germany» kassiert die Niederlage gegen «Ninja Warrior Germany» und dann ist da noch «Perspektiven des Todes».

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews «Hensslers Dreamteam» verliert die Million aber hält die Zielgruppe Quotennews Fremd-Moderation belebt «Wer stiehlt mir die Show?» Quotennews Berlin-«Tatort» übernimmt den Sonntag Quotennews Kein Halloween-Hype: Jonathan Frakes-Programmierung mittelprächtig Quotennews Bringt Duo-Duell «Schlag den Star» wieder nach vorne? Quotennews Pflaume kommt wieder groß raus Quotennews Asternweg-Rückkehr wird zur Enttäuschung

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung