Paramount verpflichtet Shaun Barber als neuen Verleihchef für Nordamerika

Paramount Pictures hat den langjährigen Lionsgate-Manager Shaun Barber zum neuen Leiter des nordamerikanischen Kinogeschäfts ernannt. Barber übernimmt die Position des Domestic Theatrical Distribution Chief und wird künftig die gesamte US-Start- und Auswertungsstrategie des Studios verantworten darunter Blockbuster wie «The SpongeBob Movie: Search for SquarePants» (Dezember 2025), «PAW Patrol: The Dino Movie» und «Aang: The Last Airbender».
Der erfahrene Branchenmanager tritt am 1. Dezember 2025 offiziell die Nachfolge von Chris Aronson an, der das Unternehmen im Zuge der Umstrukturierungen nach der 8-Milliarden-Dollar-Fusion mit Skydance verlässt. Barber arbeitet künftig eng mit Mark Viane, dem internationalen Verleihchef, zusammen; beide berichten direkt an Josh Goldstine, den neu berufenen Präsidenten für weltweites Marketing und Distribution bei Paramount. Goldstine lobte Barber als hoch angesehenen Strategen, der über Jahre hinweg enge Partnerschaften mit Kinobetreibern und Studios aufgebaut hat.
Barber war zuletzt Co-President of Worldwide Theatrical Distribution bei Lionsgate und betreute dort Franchises wie «John Wick», «The Hunger Games», «Twilight», aber auch eigenständige Erfolge wie «Knives Out» oder «La La Land» ►. Zuvor arbeitete er bei Warner Bros. an Kinohits wie «Harry Potter», «The Matrix» und «Batman Begins». In einer Stellungnahme erklärte Barber: Ich freue mich, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt Teil der Paramount-Geschichte zu werden. Gemeinsam mit unseren Partnern im Kino wollen wir die Kraft des großen Leinwanderlebnisses weiter stärken.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel