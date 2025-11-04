CBS dominiert mit «Tracker»

US-Quoten

Der Fernsehsender CBS startet erfolgreich in die neue Saison.

Starker Start für CBS: In der US-Premierenwoche führte der Sender laut den neuen Nielsen-Live+7-Multiplattform-Daten das Feld deutlich an. Mit durchschnittlich 6,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für seine Primetime-Unterhaltungsprogramme war CBS erneut die klare Nummer eins unter den Networks  und konnte gleich mehrere Serienerfolge verbuchen.An der Spitze steht, das mit 13,0 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur die meistgesehene Serie der Woche war, sondern im Vergleich zur Vorjahrespremiere um 17 Prozent zulegte. Ebenfalls stark starteten die neuen Formate «Boston Blue» (8,86 Mio., +6 % gegenüber «Blue Bloods») und «Sheriff Country» (7,73 Mio., +35 % gegenüber «S.W.A.T.»). Damit belegt CBS zwei der drei erfolgreichsten Neustarts der Saison. Weitere Quotenhits im Line-up sind «Matlock», «60 Minutes», «NCIS», «Ghosts», «Elsbeth» sowie das «Young Sheldon»-Spin-off «Georgie & Mandys First Marriage».Insgesamt platzierte CBS vier der fünf meistgesehenen Serien und zehn der zwanzig erfolgreichsten Formate  doppelt so viele Top-20-Titel wie die Konkurrenz. Besonders bemerkenswert: Gleich sieben CBS-Formate erreichten über acht Millionen Zuschauende. Auch das neue Comedy-Drama «DMV» legte mit 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen erfolgreichen Start hin  ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Schnitt der Vorgängerserie «Poppas House».