Franz Dinda: 'Wir spielen Menschen, die das Set nie verlassen konnten'

Interview

In «Nürnberg 45  Im Angesicht des Bösen» schlüpft Franz Dinda in die Rolle von Willy Brandt  und liefert eine eindringliche Performance in einem Film, der historische Präzision mit emotionaler Wucht verbindet.

Da zuvor zwei andere Kollegen mit dem Namen Franz aus zeitlichen Gründen absagen mussten, war es womöglich mein Vorname, der den Caster Marc Schötteldreier auf mich aufmerksam gemacht hat. Eine Ähnlichkeit mit Willy Brandt kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Ich habe mich so oder so sehr darüber gefreut, da ich ja bekanntlich gerne Filme drehe, die nicht nur berieseln wollen.Gar nicht, da dies in diesem Rahmen gar nicht möglich gewesen wäre. Ich spiele hier also nicht den historischen Willy Brandt, sondern eine beliebige empathische Person aus der Zeit, die interessiert zuhört und gelegentlich Fragen stellt. Die Figur trägt deswegen diesen so bedeutenden Namen, da vielen gar nicht klar ist, dass Brandt die Nürnberger Prozesse als Journalist verfolgt hat. Dennoch sollte der Fokus vollständig auf Ernst Michel und Seweryna Szmaglewska liegen.Die Dreharbeiten waren auch aus künstlerischer Sicht eine absolute Wohltat. Mittlerweile ist es in der deutschen Filmindustrie eher die Regel geworden, auf Proben zu verzichten und dann während der Aufnahmen mit zu wenig Drehtagen von Take zu Take zu hetzen. Filme werden in diesem Zusammenhang häufig Produkt genannt. Bei «Nürnberg 45» ist es Carsten Gutschmidt faszinierenderweise dennoch gelungen, uns den Raum zu geben, die Darstellung dieser historischen Herausforderungen gemeinsam auszuloten.Als die beste Entscheidung. Beide Figuren sind jung und wenden sich auch immer wieder direkt an das Publikum. So gelingt es, eine Verbindung herzustellen und die Zuschauer zum Teil der Geschichte werden zu lassen. Durchweg hat uns beim Spiel die belastende Gewissheit begleitet, dass wir Schicksale von Menschen nachzeichnen, die nicht irgendwann einfach das Set verlassen konnten.In Ungarn oder Tschechien zu drehen ist ein Geschenk. Produktionsfreundlichere Arbeitsauflagen treffen dort auf Filmschaffende, die Film als Kunstform scheinbar mit der Muttermilch aufgesogen haben. Zudem ist die Stadt weniger durchrenoviert, so dass sich weiterhin viele historisch wirkende Motive finden lassen. Wenn Sie einmal dort gedreht haben, muss sich alles andere daran messen lassen.Nicht zu vergessen Max Schimmelpfennig, Rony Herman und Hendrik Heutmann. Das war wirklich außergewöhnlich, weil vollständig uneitel. Alle haben sich in den Dienst der Sache gestellt, wodurch eine magische Synergie entstanden ist, inklusive all der anderen Departments. Es ist doch so: Wenn alle einen guten Job machen, dann fühlt sich plötzlich alles sehr einfach an und sieht auch so aus.Aus meiner Sicht unterscheidet es sich überhaupt nicht, da Sie als Schauspieler immer authentisch wirkende Figuren zu gestalten versuchen. Ausnahmen bilden hier höchstens Biopics von Personen, die wir so gut kennen, dass Sie als Schauspieler gezwungen sind, Körpersprache, Tonlage und Persönlichkeit als Mittel zu übernehmen. Als Darsteller von Michael Jackson könnten Sie sich nicht nur darauf konzentrieren, den Wesenskern des Menschen für die Verkörperung herauszuarbeiten.Als Mensch, der in unseren Zeiten lebt, musste da nichts verändert werden. Wir befinden uns Tag für Tag in der Auseinandersetzung damit, wer wir sind und was wir sein wollen. Dennoch oder womöglich deswegen erstarken rechtes Gedankengut und nationalistische Überzeugungen gewinnen an Zuspruch. Vernunft und Besinnung scheinen immer weniger durchsetzungsfähig zu sein. Als ich zuletzt in Hamburg den Film gesehen habe, kam es mir vor, als wäre das Leben im Hier und Jetzt wie eine erschreckende Fortsetzung des eben Gesehenen. Als könnten wir in 50 Jahren potenziell wieder in einen Film gehen, in dem die Protagonisten zu Beginn «Nürnberg 45» im Kino anschauen und dann hinausgehen in eine Welt, in der sich vieles davon wiederholt.Das wird sich zeigen. Ich persönlich bezweifle, dass die bloße Qualität eines so wichtigen und gelungenen Films junge Menschen in die Mediathek lockt. Ich würde mir wünschen, dass der Film zum Schulstoff wird, wo er dann seine volle Kraft entfalten könnte.Diese senderpolitischen Aspekte spielen am Set keine Rolle.Dass die Liebesgeschichte zweier Menschen, die sich im Lager verliebt und später über den Zeitungsartikel über die Nürnberger Prozesse wiedergefunden haben, tatsächlich so stattgefunden hat. Oder dass Ernst Michel trotz aller erlebter Dunkelheit in einem späteren Interview dennoch so strahlen konnte. Der Film bringt uns früher oder später zum Weinen. Aber er gibt uns dafür auch jene Menschen als Vorbilder mit, die trotz der damaligen Umstände Menschen geblieben sind.