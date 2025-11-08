«BravoCon Live with Andy Cohen»: Staraufgebot, Jubiläum und Weihnachtsspecial

Las Vegas wird zum Mekka der Reality-TV-Fans: Vom 16. bis 20. November feiert Bravo mit «BravoCon Live with Andy Cohen» eine ganze Woche lang seine größten Stars und Formate täglich zur Primetime auf Bravo und jeweils am Folgetag bei Peacock. Die Eventreihe, moderiert von Talkshow-Ikone Andy Cohen, bringt die bekanntesten Gesichter des Senders zusammen und sorgt für reichlich Drama, Glamour und festliche Stimmung.
Zum Auftakt am Sonntag, 16. November, kehrt mit «The Bravos» die glitzernde Preisverleihung des Senders zurück inklusive skurriler Kategorien, Promi-Gästen und dem Wifetime Achievement Award. Einen Tag später folgt mit «The Days of Our Wives: 20 Years of The Real Housewives» ein großes Jubiläumsspecial, das zwei Jahrzehnte Reality-Geschichte würdigt. Dutzende Housewife-Legenden von Kyle Richards über Teresa Giudice bis Porsha Williams feiern den Meilenstein gemeinsam mit den Fans.
Am 18. November dreht sich in «The Reading Room» alles um die schärfsten Zungen des Bravoversums, bevor «The #1 Guys & Gals» (19. November) die Stars aus «Summer House», «Southern Charm» und «The Valley» zu einem Battle der Geschlechter vereint. Den Abschluss bildet am 20. November «Bravos Holiday Spectacular» mit festlichen Auftritten von Luann de Lesseps, Lisa Barlow, Jennifer Tilly und Kathy Hilton. Produziert wird die glamouröse Showreihe von Embassy Row.
