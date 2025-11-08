Quotennews

Krimiabend im Zweiten dominiert den Freitag

von

Das ZDF ist das Maß der Dinge am Freitagabend.

Am gestrigen Fernsehabend konnte das ZDF mit seinen Freitagskrimis und dem satirischen Wochenrückblick starke Quoten einfahren und sich die besten Gesamtreichweiten des Tages sichern. Das Erste konnte als öffentliche-rechtliche Konkurrenz nur bedingt mithalten. «Schule am Meer» sicherte der blauen Eins lediglich 2,61 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 11,6 Prozent.

Die neue Folge von «Jenseits der Spree» lockte 4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 20,8 Prozent entsprach. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 0,28 Millionen Menschen die Sendung  ein solider Marktanteil von 7,7 Prozent. Auch im Anschluss blieb das Publikum dem ZDF treu: «SOKO Leipzig» erreichte 4,17 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 19,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,26 Millionen ein, was einem Marktanteil von 7,3 Prozent entspricht.

Am späten Abend zeigte sich das ZDF zudem besonders stark in der jungen Zielgruppe: Die heute-show holte 0,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und erreichte damit einen herausragenden Marktanteil von 22,1 Prozent. Mit diesen Zahlen sicherte sich das ZDF am Freitag sowohl bei der Gesamtreichweite als auch in der wichtigen jungen Zielgruppe eine klare Führungsposition im deutschen Fernsehen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/166163
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelJessy Wellmer untersucht den gesellschaftlichen Wandelnächster ArtikelMehr Glamour, mehr Drama: «The Real Housewives of Beverly Hills»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews «Perspektiven des Todes» rutscht wieder unter die 2-Prozent-Marke Quotennews «Das perfekte Dinner» gewinnt den VOX-Tag Quotennews «The Voice of Germany» zieht mit «Ninja Warrior Germany» gleich Quotennews Steigen «Die Bergretter» an die Spitze? Quotennews Opdenhövel-Flop: Zaghafte Steigerung kommt wohl zu spät Quotennews Stuttgart-Sieg führt RTL zu soliden Quoten Quotennews «Die Abrechnung»: Ganz schlechte Zahlen für ProSieben

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung