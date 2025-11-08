Krimiabend im Zweiten dominiert den Freitag

Am gestrigen Fernsehabend konnte das ZDF mit seinen Freitagskrimis und dem satirischen Wochenrückblick starke Quoten einfahren und sich die besten Gesamtreichweiten des Tages sichern. Das Erste konnte als öffentliche-rechtliche Konkurrenz nur bedingt mithalten. «Schule am Meer» sicherte der blauen Eins lediglich 2,61 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 11,6 Prozent.
Die neue Folge von «Jenseits der Spree» lockte 4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 20,8 Prozent entsprach. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 0,28 Millionen Menschen die Sendung ein solider Marktanteil von 7,7 Prozent. Auch im Anschluss blieb das Publikum dem ZDF treu: «SOKO Leipzig» erreichte 4,17 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 19,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,26 Millionen ein, was einem Marktanteil von 7,3 Prozent entspricht.
Am späten Abend zeigte sich das ZDF zudem besonders stark in der jungen Zielgruppe: Die heute-show holte 0,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und erreichte damit einen herausragenden Marktanteil von 22,1 Prozent. Mit diesen Zahlen sicherte sich das ZDF am Freitag sowohl bei der Gesamtreichweite als auch in der wichtigen jungen Zielgruppe eine klare Führungsposition im deutschen Fernsehen.
