Lukas Rüppel: Distanz verlieren ist der Job  und sie am Ende wiederzufinden auch

Interview

In «Und dann passiert das Leben» steht Rüppel erstmals gemeinsam mit Anke Engelke und Ulrich Tukur vor der Kamera  als Sohn eines Ehepaares, das durch ein unerwartetes Ereignis aus seiner Routine gerissen wird.

Ich bin bei meinen Kolleg*innen dafür bekannt absolut keine Angst zu haben, sei es kurzfristiges Einspringen mit Knopf im Ohr, irgendetwas ad hoc zu moderieren oder großen Namen zu begegnen. Ob diese Wahrnehmung mit meiner Innensicht übereinstimmt, verrate ich hier nicht, aber ich kann sagen: selten war ich so aufgeregt wie vor dieser ersten Leseprobe unseres Films.Ich habe mir in der Vorbereitung mehrere Fotos von Anke und Ulrich ausgedruckt und sie mir in die Wohnung gehängt, weil ich unbedingt normalisieren wollte, dass diese zwei Giganten bald meine Eltern spielen. Der Dreh selbst war dann aber völlig unkompliziert, beide sind gnadenlos professionell und super entgegenkommend. Und dass wir dann auch noch spielerisch so harmoniert haben, war ein wunderbares Gefühl.Meine Figur Tom kommt dankenswerterweise von außen dazu in diese wollene Stimmung im elterlichen Bungalow. Das bedeutet, dass ich in der Figur gelegentlich mit einer etwas zu hohen Energie anecken konnte. Jeder kennt ja so jemanden, der die Stimmung in einem Raum immer etwas zu spät kapiert. Dieses Verhältnis von Tom zu den unterschiedlichen Situationen, in die er geworfen wird war für mich schnell eine Triebfeder der Figur und hat mir bei der Ausgestaltung der Rolle sehr geholfen. Das Vakuum, in dem die Eltern sich eingerichtet haben ist ja immer da, eine Konstante in Toms Leben, die er mal zu durchbrechen versucht, mal wird er davon eingefangen und dann, wenn er alleine ist, muss er auch wieder über die zunehmende Kautzigkeit dieser Routinen lachen.Ich habe mich lange gefragt, wie erwachsen ich Tom anlegen will, bis ich schließlich festgestellt habe: Kind bleibt Kind - zumindest aus Sicht der Eltern.Diesem Verhältnis zu entfliehen - oder besser: zu entwachsen - das ist das, was er will, was er um jeden Preis erreichen muss, weil er sonst niemals wirklich ein eigenes Leben haben wird - und es ist gleichzeitig das, was die Eltern ihm unmöglich machen. Dieser innere Kampf speist die unterschiedlichsten Konstellationen, denn es gibt auch Momente, in denen der Sohn der Erwachsene ist und sich die Eltern wie Kinder benehmen, Momente in denen er viel emotional zugänglicher ist als die Eltern, und andere in denen er aus Situationen fliehen muss, die er eigentlich Sekunden vorher noch erfolgreich entschärft hat.Sich Toms Impulsen und Bewältigungsstrategien zu überlassen, war eine grandiose Aufgabe: Die Mutter im Nebensatz beleidigen, ohne es zu merken; hart bleiben wollen, aber sich einlullen lassen; mit Monster-SUV die Einfahrt hochrasen ohne erfolgreich Eindruck zu schinden; aber am Ende eben doch immer wieder als Familie zusammenzufinden.Neele hat diese Mischung an sich, die sie als Regisseurin sehr angenehm macht: sie hat eine genaue Vorstellung davon, was sie will, freut sich trotzdem über Vorschläge, lässt sich mal überzeugen und mal überzeugt sie uns. Es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe bei dem trotzdem nicht alles erlaubt ist (denn dann wäre ja alles egal!). Oft sind beim Dreh neue Fährten aufgegangen, die wir dann konsequent verfolgt haben. Und so ein befreiter Arbeitsraum ist kein Zufall - der muss aktiv geschaffen werden, wofür ich Neele sehr dankbar bin.