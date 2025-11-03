Quotennews

Fremd-Moderation belebt «Wer stiehlt mir die Show?»

Felix Maier von 03. November 2025, 08:36 Uhr

Auch in Staffel zehn von «Wer stiehlt mir die Show?» ändert es sich nicht, dass es besser läuft, wenn Joko Winterscheidt nicht moderiert.

Mit lediglich jeweils 1,05 Millionen Zuschauern musste die aktuell laufenden zehnte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» recht hart kämpfen. Mit weniger Reichweite begann die Winterscheidt-Quizshow noch nie, dennoch wird «Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?» vor 1,12 Millionen Zuschauern tatsächlich merklich besser als in den ersten beiden Ausgaben der aktuellen Staffel, die Quote stieg auf 5,4 Prozent und damit auf einen neuen Bestwert.



Bei den 14- bis 49-Jährigen spiegelte sich die Dittrich-Moderation weniger ausschlaggebend wider. Von den erwähnten 0,70 Millionen Umworbenen, die zuletzt erreicht werden konnten, steigerte sich Unterföhring auf 0,71 Millionen und damit einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Nicht viel, jedoch immerhin ein Plus von rund zwei Prozent. In der Endabrechnung gewinnt Winterscheidt seine Show zurück und wird kommenden Sonntag wieder am Moderations-Pult stehen.



Im Vorfeld der Primetime kann «Galileo X-Plorer» weiter recht gute Zahlen abliefern. Insgesamt kommt das Format ab 19:05 Uhr auf verhaltene 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit eine Quote von 3,1 Prozent, doch in der Zielgruppe sieht es besser aus. 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgen schon am Vorabend für recht gute 6,6 Prozent in Unterföhring.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

