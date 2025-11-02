Primetime-Check

Allerheiligen, 1. November 2025

Mario Thunert von 02. November 2025, 09:14 Uhr

Viele Kanäle fuhren reguläres Samstags-Programm - nur bei RTLZWEI und Kabel Eins ließen sich Abweichungen beobachten. Interessant auch: Die Asternweg-Rückkehr bei VOX.

Ganz nach oben schielen konnte erwartbar wieder das «Helen Dorn»: Die höchsten Zuschauerzahlen beim Gesamtpublikum fuhr er also ein, der Krimi mit dem Untertitel Schuld und Sühne, welcher ab 20.15 Uhr tatsächlich auf klasse 22,0 Prozent bei insgesamt 5,44 Millionen kam - eine Leistung, die den Primetime-Sieg ermöglichte. Bei den 14-49-Jährigen konnte der Krimi nicht gut performen, hier waren schlechte 4,8 Prozent bei einer dazugehörigen Reichweite von 0,22 Millionen drin.



Das Erste fuhr gestern dagegen eine neue Folge der Show «Klein gegen Groß» auf und sicherte damit einen sehr guten Platz 2 beim Gesamtpublikum. Die Unterhaltungsshow hielt sich zwar wegen längerer Laufzeit auf einem sogar noch höheren Anteil von 22,3 Prozent auf, die Reichweite blieb mit 4,90 Millionen aber knapp hinter der Mainzer Anstalt. Bei den Jüngeren lag die Programmierung hingegen ganz vorne, weil starke 15,7 Prozent (0,67 Millionen) heraussprangen. Verpasst wurde der Sieg bei den Jüngeren derweil von «Schlag den Star» mit einem passablen Niveau und wies etwas erhöhte 11,7 Zielgruppen-Prozent durch 0,37 Millionen auf. Insgesamt sahen den Spiel-Abend 0,97 Millionen zu annehmbaren 6,2 Prozent.



In der Zielgruppe auf Augenhöhe lag «Top Gun Maverick». Für jene setzte es eine Reichweite von zwar ein Stück höheren 0,52 Millionen Werberelevanten, die wegen der kürzeren Sendedauer vom Anteil aber minimal darunter bei soliden 11,6 Prozent lagen. Insgesamt liefs für die Programmierung im Angesicht 1,75 Millionen zu 7,4 recht vernünftig für eigene Verhältnisse. RTL hielt sich noch vor «Harry Potter und die Kammer der Schreckens» lief. Auf für den Kanal dennoch ziemlich schönem Level von 9,1 Zielgruppen-Prozent durch 0,39 Millionen bewegte sich der Streifen noch.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

