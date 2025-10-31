MTV beendet «Ridiculousness» nach 46 Staffeln

US-Fernsehen

Die Clipshow füllte teilweise 110 Stunden Sendezeit pro Woche. Produzent und Moderator Rob Dyrdek verdiente bis zu 32,5 Millionen US-Dollar.

Nach 14 Jahren und 46 Staffeln zieht MTV den Stecker bei seiner langlebigsten Comedyreihe:wird eingestellt. Die von Rob Dyrdek moderierte Clipshow, die seit 2011 auf Sendung ist, wird noch bis ins Jahr 2026 mit bereits produzierten Folgen fortgeführt. Neue Episoden sind jedoch nicht mehr geplant. Wiederholungen bleiben weiterhin im Programm von MTV und ausgewählte Staffeln bei Paramount+ verfügbar.Laut einem Insider fällt die Entscheidung in eine Phase des Umbruchs beim Paramount-Konzern, unter dessen Dach MTV operiert. Der Sender wolle künftig ein stärker kuratiertes Programmangebot bieten, das experimentellen Ideen und verschiedenen kreativen Stimmen mehr Raum gibt. «Ridiculousness», das über 1.700 Episoden umfasst und einst mehr als 110 Stunden der wöchentlichen MTV-Sendezeit ausmachte, war zuletzt Sinnbild für die Einseitigkeit des Programms geworden.Die Absetzung folgt zudem auf einen Bericht von Bloomberg, wonach Dyrdek jährlich mindestens 32,5 Millionen US-Dollar für seine Arbeit als Moderator und Executive Producer erhielt. Sein Vertrag sah pro Episode 21.000 Dollar als Produzentenhonorar und 61.000 Dollar als On-Air-Gage vor  Summen, die sich bei Hunderten Folgen pro Jahr auf Millionenbeträge summierten. Mit dem Aus von «Ridiculousness» verabschiedet sich MTV nicht nur von einer ihrer erfolgreichsten, sondern auch umstrittensten Marken der letzten Dekade.