RTL fasst Season-Programm 2025/26 zusammen - verrät aber nur wenig Neues

Unter dem Motto "ONE RTL - All Platforms" haben RTL Deutschland und die Ad Alliance in Köln die neuen Programm-Inhalte für die Season 2025/26 vorgestellt. Im Mittelpunkt des Screening-Events, das vor rund 200 geladenen Gästen im Studio von «Die Stefan Raab Show» stattfand, stand die klare Botschaft: RTL Deutschland bringt seine Content-Strategie auf allen Plattformen zusammen - über alle Ausspielwege hinweg: von linearem TV über Streaming bis hin zu digitalen Angeboten.
Inhaltlich bringt die Season 2025/26 viel Bewährtes, einige Rückkehrer, aber auch neue Formate. Insgesamt war der Großteil davon über die letzten Monate und Wochen bereits kommuniziert worden. Eine der wenigen frischen Informationen war die Bekanntgabe des Moderators von «Die Pumuckl-Show»: Tobias 'Tobi' Krell (bekannt als Checker Tobi) moderiert eine Mischung aus Familienshow und Chaos. Ein Ausblick auf die übernächste Season: Prime Video und RTL Deutschland kooperieren für die deutsche Adaption der Kult-Show «Gladiators - Die Show der Giganten». Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra führen durch den Wettkampf und verlagern ihre bei «Ninja Warrior» endende Zusammenarbeit dorthin.
Neu ist auch die TV-Show «Hitster», basierend auf dem gleichnamigen Partyspiel. Darin stellen sich Prominente einer Herausforderung: Ihr Musikgedächtnis wird auf die Probe gestellt! In Spielrunden ordnen die Teams die größten Hits der vergangenen Jahrzehnte - von Pop über Rock bis Schlager - auf einer Zeitleiste ein. Ob RTL damit Erfolg haben wird, muss sich zeigen, denn viele neue einfache Quiz-Prämissen floppten zuletzt. Darüber hinaus wurden natürlich etliche Dauerbrenner verlängert, deren Fortführung aber schon bekannt oder selbstredend war.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel