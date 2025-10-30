TV-News

«Der kleine Lord» kommt Freitag auf die Schirme

von

Eine weitere Tradition im Ersten ist der Rückblick mit Dieter Nuhr, der bereits einen Tag vorher läuft.

Little Lord Fauntleroy", im englischsprachigen Raum bis heute ein Klassiker der Jugendliteratur, wurde mehrfach verfilmt. Im Ersten läuft Jack Golds Inszenierung «Der kleine Lord» jedes Jahr zur Weihnachtszeit. 2025 lautet der Termin: Freitag, 19. Dezember, 20.15 Uhr. Im letzten Jahr sicherte der Kult dem Kanal eine tolle Quoten in Höhe von 18,1 Prozent bei einer Reichweite 4,60 Millionen.

Das ist der charakteristisch gewordene Inhalt: Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter. Alec Guinness spielt den Großvater in Jack Golds Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuchs, die sich zum vorweihnachtlichen TV-Klassiker entwickelt hat.

Eine weitere Jahres-End-Tradition im Ersten ist der Rückblick mit Komiker und Kabarettist Dieter Nuhr. «Nuhr 2025 - Der Jahresrückblick» läuft dabei einen Tag vor dem kleinen Lord am Donnerstag, 18. Dezember 21.45 Uhr. Daran will Nuhr anknüpfen: Donald Trump wurde zwar wieder US-Präsident, zum Papst hat es aber dennoch nicht gereicht. Dafür gab es neue Zölle. Zumindest die wurden fast täglich neu berechnet. Nebenbei hat Deutschland früh im Jahr gewählt und Friedrich Merz auf den Kanzlerstuhl gehievt.

Kurz-URL: qmde.de/165903
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelDie Kritiker: «Tatort - Erika Mustermann»nächster Artikel«Mozart/Mozart» läuft Mitte Dezember
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Mozart/Mozart» läuft Mitte Dezember TV-News Der Elektriker kommt: Neuer Wien-«Tatort» erblickt das Licht der Welt TV-News ProSieben Fun zeigt «The Sentinels» TV-News Kabel Eins setzt auf «Mord unter Palmen» TV-News «House of the Dragon»: Zweite Staffel bei ProSieben TV-News «Gefragt  Gejagt» macht Winterpause TV-News RTL macht neue Zirkus-Doku

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung