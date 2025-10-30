Kaulitz soll «Tödliches Spiel» beleben

Köpfe

Ein weiteres Cast-Mitglied fürin der ARD und im ORF wurde bekanntgegeben. Am 22. November um 20:15 Uhr soll Bill Kaulitz das Setting beleben. In seiner Rolle als exzentrischer Partyplaner Angel soll er mit der nötigen Portion Chaos für einen weiteren Twist im interaktiven TV-Event sorgen. Erstmals wird das Krimispiel bekanntlich live inszeniert und dabei von den Darstellenden komplett improvisiert.Als Teil des Spielleiter-Teams wird von Kaulitz erwartet, dass er mit ausgefallenen Requisiten und Musik immer wieder für überraschende Wendungen sorgt. Gemeinsam mit Erzähler Harry (Axel Prahl) und Maestro Maurice (Jan Josef Liefers) kann er aktiv die Handlung beeinflussen und das Krimi-Spiel in neue Richtungen lenken. Bill Kaulitz über seine Rolle: "Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen."«Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner» ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF. Regie führen Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly. Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg. Produzent ist Otto Steiner. Die Redaktion der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander und Niklas Wirth, für den ORF bei Sabine Weber.