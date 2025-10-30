Der Elektriker: Wien-«Tatort» erblickt am 14. Dezember das Licht der Welt

TV-News

Ein Rauchalarm im Altersheim führt zu Chaos. Als die Sirene Ruhe gibt, liegt ein 73-jähriger Bewohner tot in der Badewanne...

Das Erste hat einen Sendetermin für den neuen Wien-mit dem Titel "Der Elektriker" gefunden. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln in ihrem 37. Fall in einem Seniorenheim. Hier sollten die Bewohner idealerweise einen möglichst angenehmen Lebensabend verbringen. Doch die Realität sieht anders aus. Und das liegt in diesem Fall nicht nur an dem überlasteten Sozialsystem, denn auch in den Bewohnern des Heimes schlummert die eine oder andere Lebenslast... Gesendet wird das Ganze am 14. Dezember um 20.15 Uhr.Als einer der Senioren auf verdächtige Weise ums Leben kommt, bringt das Ermittlertandem Geheimnisse ans Licht. Das Autorenduo Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg bettet die Tätersuche in das ungewöhnliche Krimisetting einer Seniorenresidenz ein, in der auch das am Limit arbeitende Personal unter Verdacht gerät. In dem Cast geben Michael Edlinger und Claudia Kottal Gastspiele im Austro-«Tatort».Das ist der Inhalt tiefgreifender: Ein Rauchalarm im Altersheim führt minutenlang zum Chaos. Als die Sirene Ruhe gibt, liegt ein 73-jähriger Bewohner tot in der Badewanne: Danijel Filipovic (Roman Frankl), der ehemalige Haustechniker. Für den leitenden Pfleger (Michael Edlinger), der ihn sicher arretiert im Hebekran über dem Badewasser kurz allein lassen musste, steht fest: Da hatte jemand die Finger im Spiel. Welche Rolle spielt Filipovics Tochter (Gabriela García-Vargas)? Tötet womöglich ein bislang unbemerkter Todesengel? Ins Visier gerät der vorbestrafte Fußpfleger und Kriegsveteran Ivica (Aleksandar Petrovic)...