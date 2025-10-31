Rundschau

Der Streamingdienst AppleTV hat mit Ruth Wilson und Emma Thompson zwei Top-Schauspielerinnen unter Vertrag genommen. Nur ist «Down Cemetery Road» ein zäher Kaugummi.

«Down Cemetery Road» (seit 29. Oktober bei AppleTV)

«The Witcher» (Staffel 4 seit 30. Oktober bei Netflix)

«A House of Dynamite» (seit 24. Oktober bei Netflix)

«Talamasca: The Secret Order» (seit 27. Oktober bei Magenta TV)

«Steve» (seit 3. Oktober bei Netflix)

Als in einem ruhigen Vorort Oxfords ein Haus explodiert und daraufhin ein Mädchen verschwindet, begibt sich die Nachbarin Sarah Tucker (Ruth Wilson) mit allen Mitteln auf die Suche nach dem Kind und beauftragt die Privatdetektivin Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë und Sarah stoßen plötzlich auf eine komplexe Verschwörung, bei der sich längst tot geglaubte Menschen als lebend herausstellen, während die Lebenden sich schnell zu den Toten gesellen.Nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen.Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion.Ein Geheimbund aus Männern und Frauen, der sich der Beobachtung, Verfolgung und Eindämmung übernatürlicher Wesen wie Hexen, Vampire und anderer Kreaturen verschrieben hat, die überall auf der Welt ihr Unwesen treiben.An einem intensiven Tag versucht der Leiter einer Reformschule, seine Schüler im Zaum zu halten, während er mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.