«Down Cemetery Road» (seit 29. Oktober bei AppleTV)
Als in einem ruhigen Vorort Oxfords ein Haus explodiert und daraufhin ein Mädchen verschwindet, begibt sich die Nachbarin Sarah Tucker (Ruth Wilson) mit allen Mitteln auf die Suche nach dem Kind und beauftragt die Privatdetektivin Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë und Sarah stoßen plötzlich auf eine komplexe Verschwörung, bei der sich längst tot geglaubte Menschen als lebend herausstellen, während die Lebenden sich schnell zu den Toten gesellen.
The Hollywood Reporter: Oberflächlich betrachtet passt «Down Cemetery Road» in das Genre der amateurhaften Detektive man denke unter anderem an «The Girl on the Train», «The Woman in the Window» und «Sharp Objects» , in dem eine meist orientierungslose Hauptfigur (in der Regel eine Frau, meist gespielt von Amy Adams) versucht, ein Rätsel zu lösen, das in der Regel Aspekte ihres eigenen Lebens widerspiegelt, die sie ohne Ziel zurückgelassen haben. Im Gegensatz zu «Slow Horses», wo alles wichtig ist und nichts nur Füllmaterial, verbringt «Down Cemetery Road» vier Episoden damit, dir Dinge vorzustellen, die nur Füllmaterial sind.
«The Witcher» (Staffel 4 seit 30. Oktober bei Netflix)
Nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen.
Variety: Insgesamt hat die vierte «The Witcher»-Staffel, auch wenn ein brandneuer Hauptdarsteller das Ruder übernimmt, größtenteils seine Magie zurückgewonnen. Obwohl Episode 5, The Joy of Cooking, eher als Füllkapitel denn als tatsächliche Erzählung fungiert, ist der Rest der Staffel gut getaktet, tonal auf den Punkt gebracht und bietet dem führenden Trio reichlich Bildschirmzeit.
«A House of Dynamite» (seit 24. Oktober bei Netflix)
Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion.
The Guardian: Was der Film geschickt zeigt, sind die schrecklich ironischen Momente des Übergangs: Neben den atemberaubenden Informationen über die Rakete zeigen die Bildschirme zunächst noch ganz normale Nachrichten Schlagzeilen wie Mietnachfrage treibt Preise in die Höhe, die nun Überbleibsel einer verlorenen Welt sind. Manchmal wirkt «A House of Dynamite» vielleicht melodramatisch oder theatralisch, aber vielleicht ist es genau das, was man in den höchsten Machtkreisen empfindet wo alle wie Schauspieler in aufwendigen Kostümen aussehen und sich auch so fühlen, deren Rollen nur einen Zweck hatten: Aggressionen abzuschrecken, ein Zweck, der nun überholt ist. Es ist eine große Kälte.
«Talamasca: The Secret Order» (seit 27. Oktober bei Magenta TV)
Ein Geheimbund aus Männern und Frauen, der sich der Beobachtung, Verfolgung und Eindämmung übernatürlicher Wesen wie Hexen, Vampire und anderer Kreaturen verschrieben hat, die überall auf der Welt ihr Unwesen treiben.
The Hollywood Reporter: Die Wendungen, Ablenkungsmanöver und fallengelassenen Nebenhandlungen führen schließlich zu einem ziemlich guten Finale mit einer großartigen Enthüllung, die alles ist, was man sich erhofft elegant und doch überraschend, mehrere scheinbar unzusammenhängende Fäden miteinander verknüpfend und gleichzeitig die Karten neu mischen, was sich in kommenden Staffeln auszahlen könnte.
«Steve» (seit 3. Oktober bei Netflix)
An einem intensiven Tag versucht der Leiter einer Reformschule, seine Schüler im Zaum zu halten, während er mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.
Empire: Dieses viszerale Gefühl, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, ist zum großen Teil Robrecht Heyvaerts verwirrender Kameraführung zu verdanken. Es gibt ein paar Momente, in denen seine experimentellen Luftaufnahmen etwas übertrieben wirken, während Porters elegantes, prägnantes Drehbuch etwas von Shys Innerlichkeit opfert. Aber es gibt auch andere Momente, in denen die schiere Kraft der Emotionen Wut, Trotz, unverfälschte Freude Steve zu einem filmischen Feuerwerk machen.
