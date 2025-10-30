Kabel Eins setzt auf «Mord unter Palmen»

Ab Freitag, 21. November, widmet sich Kabel Eins dem dunklen Kapitel des Reisens: Mit der neuen Doku-Reihe «Mord unter Palmen» (20:15 Uhr) startet der Sender eine neue True-Crime-Reihe, die sich spektakulären Mordfällen mit deutschem Bezug im Ausland widmet. Ob Thailand, Mallorca oder die türkische Riviera dort, wo andere Urlaub machen, lauern erschütternde Verbrechen. Ermittler, Reporter und Angehörige erzählen, wie aus Traumzielen plötzlich Tatorte wurden.
Zum Auftakt der ersten Staffel stehen gleich mehrere Fälle im Fokus: Eine Backpackerin verschwindet spurlos in Australien, eine Wissenschaftlerin wird auf Kreta tot aufgefunden, und in Finnland sorgt ein brutaler Angriff auf einer Fähre noch Jahrzehnte später für Rätsel. Auch der Mord an einem deutschen Ehepaar in Alanya zeigt, wie schnell aus dem Traum vom Leben unter Palmen ein Albtraum werden kann.
Im Anschluss um 22:20 Uhr feiert auch «Joe Bausch Meine härtesten Fälle» seine Premiere bei Kabel Eins. Der bekannte Gerichtsmediziner und Autor wechselt damit von Sat.1 Gold zum Schwestersender. In der Auftaktfolge geht es um den Fall eines jungen Vaters, der ein Kind ermordet und bei der Tat selbst schwer verletzt wird sowie um die berüchtigte Lady Kalaschnikow, die in den 1990er Jahren die Drückerszene erschütterte.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel