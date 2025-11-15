«Elsbeth»: Zahlreiche Gaststars in den neuen Folgen

US-Fernsehen

Steve Buscemi, Hamish Linklater und Jeff Hiller übernehmen Gastrollen in Staffel 3.

bei CBS verstärkt ihr Starensemble: Für die laufende dritte Staffel konnten Steve Buscemi, Hamish Linklater und Jeff Hiller als prominente Gastdarsteller gewonnen werden. Die Krimiserie mit Carrie Preston in der Hauptrolle als brillante, aber unkonventionelle Anwältin Elsbeth Tascioni läuft derzeit donnerstags um 22 Uhr und befindet sich bereits in Episode 6 der aktuellen Staffel.Buscemi, derzeit auch in Netflix «Wednesday» zu sehen, verkörpert in seiner Episode Simon, einen fünffachen Kreuzworträtsel-Champion, der in einen tödlichen Konflikt mit dem langjährigen Herausgeber des Rätsels gerät. Der Streit um moderne Popkultur-Anspielungen und eine bestimmte Mitspielerin eskaliert  mit fatalen Folgen. Auch Hamish Linklater, bekannt aus «Gen V» und «Midnight Mass», bekommt einen exzentrischen Part: Er spielt Archer Bryant, einen Tech-Unternehmer, der sich dem Fitnesswahn verschrieben hat und buchstäblich für die Unsterblichkeit töten würde.Jeff Hiller, der 2025 den Emmy für seine Rolle in «Somebody Somewhere» gewann, tritt als Felix auf  einer der gefragtesten Perückenmacher New Yorks. Zwischen toupierten Bankern und Opernstars träumt Felix von Glamour und Ruhm, bis ein fataler Fehltritt in einem Mord endet. Damit wartet auf Elsbeth Tascioni und ihren Partner Captain C.W. Wagner (gespielt von Wendell Pierce) einmal mehr eine Reihe skurriler Fälle voller Humor, Intuition und cleverer Wendungen. «Elsbeth» basiert auf der gleichnamigen Figur aus den CBS-Hits «The Good Wife» und «The Good Fight». Die Serie wird von Robert und Michelle King gemeinsam mit Jonathan Tolins produziert, der auch als Showrunner fungiert.