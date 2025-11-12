Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Die Heiland» im Ersten? Punktete ProSieben mit «TV total»?

unddominierten den Dienstagabend mit 4,22 und 3,38 Millionen, die Marktanteile lagen bei 17,7 und 14,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 7,9 und 6,5 Prozent gezählt. Schließlich kamen nochund, die Informationsprogramme holten sich 1,86 und 1,87 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 9,4 sowie 11,5 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 7,4 und 9,4 Prozent erreicht.Das ZDF startete mitin den Abend, 2,19 Millionen Menschen schalteten ein.sicherte sich ab 21.00 Uhr 2,27 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich von 9,2 auf 9,9 Prozent. Bei den jungen Zusehenden wurden gute 9,4 und 11,7 Prozent erreicht. Dassorgte für 3,15 Millionen und 15,6 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 11,4 Prozent vorgefunden.erreichte bei RTL 1,14 Millionen Zuschauer und sorgte für 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Eine neue Ausgabe vonbrachte Sat.1 1,00 Millionen Zuseher und 6,4 Prozent in der Zielgruppe. Die zweite Folge vonlief vor 0,73 Millionen Fernsehzuschauern und holte 7,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen.ProSieben unterhielt 1,07 Millionen Menschen mit, die Show sicherte sich 0,54 Millionen aus der Zielgruppe und fuhr somit 12,3 Prozent ein. Beisank das Ergebnis auf 0,46 Millionen und 7,7 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite fiel auf 0,31 Millionen.enttäuschte mit 0,23 Millionen. In der Zielgruppe führten 0,15 Millionen zu mittelmäßigen 7,4 Prozent.undbrachten RTLZWEI 0,63 und 0,39 Millionen, der Sender schnappte sich 6,9 und 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins setzte um 20.15 Uhr aufmit Dwayne The Rock Johnson und Naomie Harris aus dem Jahr 2018. 0,98 Millionen Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe waren 5,4 Prozent dabei. Mitfuhr man im Anschluss noch 0,32 Millionen Menschen ein, der Michael-Bay-Film erreichte 5,9 Prozent bei den jungen Leuten.