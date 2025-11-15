Roku bestellt vierte Staffel von «Honest Renovations»

US-Fernsehen

Jessica Alba und Lizzy Mathis bleiben dabei. Auch ein neues Weihnachtsspecial ist in Arbeit, beide Formate laufen 2026.

Roku setzt die Erfolgsreihemit Jessica Alba und Lizzy Mathis fort. Nach dem starken Erfolg der dritten Staffel, die im August 2025 startete und sofort Platz eins auf The Roku Channel belegte, wurde nun eine vierte Staffel offiziell bestätigt. Die neuen Folgen sollen 2026 Premiere feiern.In der vierten Runde zieht das Duo erstmals an die US-Ostküste, wo sie erneut Familien bei der Neugestaltung ihrer Häuser unterstützen. Dabei soll die Serie laut Roku nicht nur die äußeren Veränderungen in den Mittelpunkt stellen, sondern auch die persönlichen Geschichten und Herausforderungen der Familien intensiver beleuchten. Neben emotionalen Momenten und ehrlichen Gesprächen dürfen sich Fans auf noch mehr spektakuläre Makeovers freuen. Parallel hat Roku außerdem eine dritte Ausgabe des Weihnachtsspecials «Honest Renovations: A Holiday Home Makeover» bestellt, das während der Feiertagssaison 2026 veröffentlicht werden soll. Mit diesen Specials möchte Roku die Marke weiter ausbauen und das Publikum in der emotionalsten Zeit des Jahres erreichen.Die emotionale Tiefe und Echtheit von «Honest Renovations» sorgt weiterhin für starke Zuschauerbindung auf unserer Plattform, sagte Olivia LaRoche, Head of Alternative bei Roku Originals. Alba und Mathis erklärten: Nach drei Staffeln, die alle den Spitzenplatz auf The Roku Channel erreichten, fühlen wir uns bestätigt: Es geht nicht nur darum, Häuser zu verändern  sondern Leben. Produziert wird Staffel vier erneut von 3 Arts Entertainment, MGM Television, Summit House Entertainment und Rahmath Productions. Neben Alba und Mathis gehören unter anderem Dunia McNeily, Oly Obst, Lucilla DAgostino, Barry Poznick und Jordana Starr zum Produzententeam.