Welke und Böhmermann müssen Karneval und «Lets Dance» Tribut zollen

Quotennews

Nach dreimal rund vier Millionen Zuschauern für die «heute-show» musste sich der satirische Wochenrückblick diesmal mit 3,28 Millionen Zuschauern zufriedengeben. Auch die Quoten des «ZDF Magazin Royale» sanken deutlich.

Oliver Welke war mit seiner Satire-Sendungin den vergangenen Wochen stark aus den Startlöchern gekommen und generierte mit den ersten drei regulären Sendungen des Jahres jeweils rund vier Millionen Zuschauer und damit Marktanteile jenseits der 18 Prozent – einmal sogar mehr als 19 Prozent. Am gestrigen Freitag tat sich das Programm etwas schwerer, denn um 22:32 Uhr fanden „nur“ 3,28 Millionen Zuschauer den Weg zum ZDF , was den Marktanteil auf 14,2 Prozent schrumpfen ließ. Auch beim jüngeren Publikum war ein deutlicher Schwund zu erkennen. Waren es vor acht Tagen noch 1,06 Millionen Zuschauer, standen diesmal noch 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige zu Buche. Der Marktanteil wurde dennoch auf tolle 14,7 Prozent beziffert – rund sechs Prozentpunkte weniger als vor einer Woche.Auch Jan Böhmermann und dasbekamen die Konkurrenz von «Mainz bleibt Mainz» und «Let’s Dance» zu spüren. Die Reichweite sank ab kurz nach 23:00 Uhr auf 1,53 Millionen, 350.000 Zuschauer weniger als am 10. Februar. Der Marktanteil belief sich auf weit unterdurchschnittliche 8,1 Prozent. Die AGF wies 0,56 Millionen jüngere Zuschauer aus, die dem ZDF einen Marktanteil von 12,2 Prozent bescherten – vier Prozentpunkte weniger als vor acht Tagen.Zur besten Sendezeit ergab sich ein vertrautes Bild:unterhielt um 20:15 Uhr 5,51 Millionen Zuschauer, darunter 0,49 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich auf einem ansprechenden Niveau von 19,4 Prozent bei allen und 8,1 Prozent bei den Jüngeren.fuhr eine Stunde später 4,64 Millionen ein, der Marktanteil sank auf 16,7 Prozent. Mit 0,39 Millionen Krimifans sicherte sich das ZDF 6,2 Prozent.