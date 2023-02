ESPN-Übertragungen sollen in Echtzeit Animationen werden

US-Fernsehen

Damit möchte der Disney Channel die jungen Kinder für Eishockey begeistern.

Disney gibt den Puck an einen ungewöhnlichen Akteur weiter, um einige seiner jüngeren Zuschauer an das Live-Sportfernsehen zu binden. Am 14. März um 19.00 Uhr wird ESPN eine Live-Übertragung des Spiels zwischen den Washington Capitals und den New York Rangers auf den Kabelsendern Disney Channel und Disney XD sowie auf dem Streamingdienst Disney+ anbieten – und für Kinder ist das vielleicht nur ein weiteres lustiges Programm. Denn das Spiel, das "NHL Big City Greens Classic", wird animiert sein und einige Figuren aus der beliebten Zeichentrickserie "Big City Greens" enthalten. Die normale Version des Spiels wird auf ESPN und ESPN+ zu sehen sein."Die Fans von Disney Channel und Disney XD sind im Durchschnitt 30 Jahre jünger als das ESPN-Publikum", sagt Ilan Ben-Hanan, ESPNs Senior Vice President of Programming and Acquisitions, dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Natürlich sollten wir die Dinge ein wenig anders gestalten, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen."Die «Big City Greens»-Charaktere werden neben animierten Versionen der echten NHL-Spieler auf Schlittschuhen zu sehen sein. Und obwohl die ganze Szene wie ein Zeichentrickfilm aussehen mag, wird die Handlung dank des Einsatzes der NHL-eigenen Technologie, die die Bewegungen der Spieler und des Pucks abbildet, dem Live-Wettbewerb folgen. Jüngere Zuschauer werden eine Szene sehen, die so aussieht, als ob "die Spieler in ihre Welt versetzt wurden", sagt Ben-Hanan. "Die Eisbahn wird wie die Welt von «Big City Greens» aussehen, und das gilt auch für einige der Geschäfte im Hintergrund".