ZDFneo holt «Killing Eve» ins Free-TV

Ab Ende März zeigt der Spartensender jeweils eine Staffel der Agententhriller-Serie von Phoebe Waller-Bridge am Stück. Danach wandern die Episoden in die ZDFmediathek.

Die vielfach ausgezeichnete Agententhriller-Serie, die bislang nur hinter der Bezahlschranke beim Prime Video Channel Lionsgate+ (ehemals Starzplay) hinter der Bezahlschranke zu sehen war, kommt ins Free-TV. ZDFneo hat sich die BBC-America-Serie gesichert und zeigt die erste Staffel am Freitag, den 24. März, ab 23:05 Uhr. Gesendet werden die acht rund 42-minütigen Folgen jedoch am Stück, sodass die letzte Folge um 4:45 Uhr beendet sein wird.Ziel der Ausstrahlung ist es aber wohl ohnehin nur, den Titel dadurch auch in der ZDFmediathek anbieten zu können, wo die erste Staffel ab Samstag, 25. März, ab 10:00 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch abrufbar ist. Staffel zwei folgt eine Woche später am 31. März ab 23:35 Uhr (ab 1. April in der ZDFmediathek), während die Seasons drei und vier am 13. und 20. April bei ZDFneo ausgestrahlt werden und jeweils am Folgetag online abrufbar sind.Hinter «Killing Eve» steckt die mehrfache Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge, die Autorin und Hauptdarstellerin von «Fleabag». Sie schuf die inzwischen eingestellte Serie, die auf den Novellen "Codename Villanelle" von Luke Jennings beruht. In den Hauptrollen spielen Jodie Corner als Villanelle und Sandra Oh als Eve Polastri.Eve ist eine MI5-Agentin, deren Schreibtischjob nicht ihren Vorstellungen entspricht. Gelangweilt stellt sie eigene Nachforschungen zu Mordfällen an und entdeckt ein Muster zwischen zahlreichen, scheinbar nicht zusammenhängenden Morden. Sie vermutet, es handele sich um eine Auftragsmörderin, doch ihre Vorgesetzten nehmen sie nicht ernst. Villanelle ist eine hochintelligente und exzentrische Killerin, die seit Jahren im Auftrag einer mächtigen Organisation völlig empathielos tötet und dabei weltweit agiert. Als sich die Wege der beiden kreuzen, beginnt ein dramatisches Katz- und Maus-Spiel quer durch verschiedene Länder, bei der zwei starke Frauen eine regelrechte Besessenheit füreinander entwickeln. In weiteren Rollen spielen unter anderem Fiona Shaw, Owen McDonnell, Kim Bodnia, David Haig, Sean Delaney, Kirby Howell-Baptiste, Darren Boyd und Olivia Ross.