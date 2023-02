«DSDS» kehrt den Abwärtstrend um und rettet sich wieder nach oben

Quotennews

Das Format war zuletzt auf einen neuen Tiefpunkt abgestürzt, präsentierte sich aber nun gestern deutlich gestärkt.



Beistand gestern bereits das vorletzte Casting an. Erstmals war man am vergangenen Samstag unter die Zwei-Millionen-Marke gerutscht. Mit 1,92 Millionen Zuschauern landete man somit nur noch knapp über dem Senderschnitt bei 7,3 Prozent Marktanteil. Der Tiefstwert wurde auch bei den 0,63 Millionen Jüngeren mit 10,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Nach diesem Tiefpunkt konnte RTL den Abwärtstrend jedoch gestern umkehren. Mit 2.24 Millionen Fernsehenden waren so nun wieder hohe 8,5 Prozent Marktanteil möglich. Das jüngere Publikum war mit 0,91 Millionen Umworbenen so gut vertreten wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Dies wurde mit einer starken Quote von 14,4 Prozent belohnt.Auch bei ProSieben ging es diese Woche mitaufwärts. Mit 1,31 Millionen Zuschauern war das Interesse für das Format so groß wie seit vier Wochen nicht mehr, wodurch der Marktanteil von zuletzt 4,4 auf starke 4,9 Prozent wuchs. 0,69 Millionen Werberelevante spiegelten sich zudem in einer hohen Sehbeteiligung von 10,8 Prozent wider. Beiwar hingegen mit 0,45 Millionen Interessenten sowie ernüchternden 1,7 Prozent Marktanteil keine Steigerung möglich. Die 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben bei schwachen 4,2 Prozent hängen.RTLZWEI setzte unterdessen auf eine neue Folge von. Die 0,61 Millionen Zusehenden erzielten solide 2,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren wurden annehmbare 3,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Es folgte eine Wiederholung, welche sich mit 0,69 Millionen Neugierigen auf gute 2,7 Prozent Marktanteil steigerte. Bei den 0,24 Millionen Umworbenen waren passable 3,9 Prozent möglich.