AppleTV+ hat ein neues Science-Fiction-Drama im Angebot, das der kapitalistischen Gesellschaft den Spiegel vorhält.

Ausgerechnet ein unerwarteter Todesfall führt die "Goldstein Girls" wieder zusammen. Und völlig überraschend taucht auch noch ein altes Familienmitglied auf. In acht neuen Folgen wird deutlich, wie Jo, Elif, Lena und Franzi zu den Frauen wurden, die sie heute sind. Außerdem wird enthüllt, ob und wie es mit Lena und Marek, Franzi und Stephan sowie Elif und Hannes weitergeht. Und welche Wendungen nimmt eigentlich Jo in ihrer Karriere als Musikerin?Eine Gruppe intelligenter Studenten des Sarah Lawrence College gerät unter den dunklen Einfluss des Vaters einer Freundin, Larry Ray. Mit beispiellosem Zugang zu den Überlebenden, die mit Ray gelebt haben, folgt der Film dem Kult von seinen Ursprüngen bis zu den noch nicht geklärten Folgen.Der für den Emmy nominierte Joel McHale wurde für die Hauptrolle der kommenden FOX-Arbeitsplatzkomödie Animal Control verpflichtet und wird diese auch produzieren, wie Michael Thorn, President of Entertainment von FOX Entertainment, bekannt gab. Als FOX Entertainments erste eigene Live-Action-Komödie wird die Serie eine Gruppe von Mitarbeitern der örtlichen Tierschutzbehörde begleiten, deren Leben durch die Tatsache kompliziert wird, dass Tiere einfach sind, Menschen aber nicht. McHale wird Frank darstellen, einen eigensinnigen, exzentrischen Mitarbeiter der Tierschutzbehörde, der zwar nicht studiert hat, aber dennoch der belesenste Mensch im Raum ist. Als ehemaliger Polizist hat Frank versucht, die Korruption in seiner Abteilung aufzudecken, wurde dafür aber gefeuert, was vielleicht erklärt, warum er so zynisch und griesgrämig ist. Er hat eine fast übermenschliche Fähigkeit, Tiere zu verstehen.Die Serie spielt in einer Retro-Zukunftswelt und handelt von einer Gruppe von reisenden Handelsvertretern, die Timesharing auf dem Mond anbieten. Billy Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an ein besseres Morgen seine Mitarbeiter inspiriert und seine verzweifelten Kunden aufmuntert. Doch zugleich droht er, sich in dem Traum, der ihn am Leben erhält, zu verlieren.Es soll eine Auszeit vom Alltag für die Familie sein - der Urlaub in der einsam gelegenen Holzhütte, abgeschnitten von der Außenwelt. Doch dann tauchen vier unheimliche Fremde auf und zwingen sie zu einer unmöglichen Entscheidung: Was - und wen - sind sie bereit zu opfern, um das Ende der Welt abzuwenden?