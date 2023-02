«Digman!» mit Daniel Radcliffe

US-Fernsehen

Auch Jane Lynch wird bei der animierten Serie dabei sein.

, das erste von Andy Samberg geschriebene und produzierte Projekt, baut seine Sprecherriege mit Gaststars wie Maya Rudolph, Daniel Radcliffe, Jane Lynch und anderen weiter aus. Die Zeichentrickserie für Erwachsene feiert am 22. März auf Comedy Central Premiere.Ebenfalls mit dabei sind Edgar Wright, Kyle Mooney, Cole Escola, Jane Lynch, Lauren Lapkus, Paul Rust, Joe Lo Truglio, Marc Evan Jackson, Harvey Guillén, Claudia O'Doherty, Kerri Kenney, Clancy Brown, Rachel Kaly, Andy Daly, Lennon Parham, Carl Tart und Kirby Howell-Baptiste.«Digman!» spielt in einer Welt, in der archäologen Berühmtheiten sind, wobei Samberg den Protagonisten Rip Digman spricht. Weitere bereits angekündigte Stars sind Mitra Jouhari («Three Busy Debras»), Tim Robinson («I Think You Should Leave»), Dale Soules («Orange Is The New Black»), Guz Khan («Our Flag Means Death»), Melissa Fumero («Brooklyn Nine-Nine») und Tim Meadows («The Goldbergs»).Samberg hat die Serie zusammen mit Neil Campbell entwickelt. CBS Studios produziert die Serie zusammen mit Ali Bell und The Lonely Island's Party Over Here. Titmouse ist zusammen mit Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina ausführender Produzent der Serie.