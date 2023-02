Seven.One tütet auch Deal mit NBCUniversal ein

TV-News

Das Unterföhringer Unternehmen und der US-Riese erweitern ihre Partnerschaft. Die Rede ist vom „bislang größten gemeinsamen Film- und Serien-Deal“. Enthalten sind Titel wie «Fast & Furious 10» und «Jurassic World – Ein neues Zeitalter».

Nach einem Deal mit MGM und Sony Pictures hat die Seven.One Entertainment Group auch einen neuen langjährigen Rechte-Deal für Filme und Serien mit NBCUniversal Global Distribution abgeschlossen, der mehrere Tausend Programmstunden umfassen soll. Die vielfältige Content-Partnerschaft sichere den Plattformen der Seven.One Entertainment Group Zugriff auf aktuelle und zukünftige Blockbuster des US-Giganten. Dazu zählen nebenoderauch ausgewählte US-Network-Serien, die jeweils in Erstausstrahlung auf den hauseigenen Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe ausgestrahlt werden.Die Vereinbarung beinhaltet zudem umfassende digitale Auswertungsformen für die Streamingplattform Joyn und vervollständigt somit das breite Entertainment-Angebot der Gruppe über alle Plattformen. Die Seven.One Entertainment Group erhält außerdem Zugang zur großen NBCU-Library mit Filmen, Serien, Factual- und Family-Entertainment-Inhalten. Neben den genannten Titeln dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf die Verwertung vonund Steven Spielbergssowie Klassiker wieoderfreuen. Auf Serien-Seite umfasst der Deal Titel wie das Science-Fiction-Abenteuerodermit Tom Selleck,und. Auch Reality-Formate sind Teil der Kooperation. Dazu zählen unter anderemund„Dieser Rechte-Deal ist wegweisend für unseren zukünftigen Erwerb von Inhalten: Zum ersten Mal bei einem Vertrag mit einem Major-Studio können wir flexibel entscheiden, in welcher Reihenfolge wir die starken Inhalte ausspielen – ob zuerst im linearen TV, im AVoD- oder im SVoD-Bereich auf Joyn“, erklärt Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und verspricht: „Klassisches Fernsehen und on-Demand werden von diesem Ansatz profitieren. Damit spielen wir Inhalte aus Hollywood optimal und passgenau zu unserer Strategie über alle Plattformen hinweg aus und erzielen maximale Reichweite. Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauer:innen und User:innen bestes Hollywood-Entertainment - erstklassige Blockbuster, Serien, Factual- und Family-Entertainment-Angebote von NBCUniversal.“Belinda Menendez, Präsidentin und Chief Revenue Officer von NBCUniversal Global Distribution, sagt über den Deal: „Wir haben eine wunderbare, langjährige Partnerschaft mit der Seven.One Entertainment Group und freuen uns, sie mit diesem neuen, umfangreichen und mehrjährigen Vertrag zu erweitern. Sowohl die strategische Programmplanung der Seven.One Entertainment Group für ihre verschiedenen Plattformen als auch das konkurrenzlose Content-Portfolio von NBCUniversal werden dafür sorgen, dass die Zuschauer:innen auch in den kommenden Jahren erstklassige Unterhaltung genießen können."