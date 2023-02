Roku rutscht in die Verlustzone

Wirtschaft

Der Kanal erreicht allerdings schon über 100 Millionen Zuschauer.

Das Ergebnis von Roku für das vierte Quartal 2022 lag über den zuvor gesenkten Erwartungen, da das Unternehmen weiterhin ein Wachstum in seinem Plattformgeschäft verzeichnete. Das Unternehmen, das Streaming-Geräte und -Plattformen herstellt, verzeichnete einen Umsatz von 867,1 Millionen US-Dollar, der im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert blieb, und einen Nettoverlust von 237,2 Millionen US-Dollar für den Zeitraum, verglichen mit einem Nettogewinn von 23,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021."Trotz knapper werdender Werbebudgets im vierten Quartal übertrafen die Werbeausgaben auf der Roku-Plattform den gesamten Werbemarkt und den traditionellen TV-Markt in den USA", so Roku in seinem Brief an die Aktionäre. Roku hatte zuvor Investoren gewarnt, dass die Ergebnisse des vierten Quartals aufgrund des Inflationsdrucks und der Verlangsamung der Werbeausgaben schwächer als erwartet ausfallen würden und rechnete mit einem Gesamtnettoumsatz von etwa 800 Millionen US-Dollar.Im Jahr 2022 steigerte Roku den Gesamtumsatz des Plattformsegments um 20 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar durch höhere Werbeumsätze, den Vertrieb von Streaming-Diensten und FAST-Kanälen, Roku Pay und seine Werbeangebote im Bereich Medien und Unterhaltung (M&E). Der Plattformumsatz stieg im vierten Quartal um fünf Prozent auf 731 Millionen US-Dollar. Der Umsatz im neu benannten Segment "Devices" (zuvor "Player") sank um 18 Prozent auf 135,8 Millionen US-Dollar; das Segment "Devices" umfasst nun neben dem Hardware-Verkauf auch Lizenzvereinbarungen mit Dienstbetreibern und TV-Marken.