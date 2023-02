Pornhub-Dokumentation startet Mitte März

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat eine Geschichte um das berüchtigte Erotikportal gedreht.

Netflix bereitet sich auf die Veröffentlichung eines Dokumentarfilms über Pornhub vor, die umstrittene Sexvideo-Plattform mit von Nutzern hochgeladenen Inhalten.wird am 15. März 2023 weltweit auf Netflix starten. Der Dokumentarfilm von Alex Gibneys Jigsaw Productions befasst sich mit der Geschichte der berühmtesten Plattform für Erwachsenenunterhaltung im Internet und den jüngsten Protesten gegen die Seite.Pornhub veränderte die Art und Weise, wie Pornografie produziert und vertrieben wird, und ermöglichte es den Machern von Inhalten für Erwachsene, "ein riesiges Publikum zu erreichen, während das Unternehmen Milliarden von Dollar verdiente – aber es wurde auch in Vorwürfe verwickelt, die auch nicht-einvernehmliches Material und Menschenhandel auf der Seite umfassten", heißt es in der Beschreibung des Films bei Netflix. "Während Organisationen zur Bekämpfung des Menschenhandels versuchen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, stellt sich die Frage, ob der Online-Riese diejenigen schützen kann, von denen er profitiert, oder ob dies eine neue Welle der Zensur für erwachsene Darsteller ist, die einvernehmliche Pornos drehen."Dieser Dokumentarfilm verlangt von uns, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was Sexualität und Einwilligung bedeuten, wenn milliardenschwere Internetplattformen von nutzergenerierten Inhalten leben", sagte Suzanne Hillinger, Regisseurin und Produzentin von «Money Shot», in einer Erklärung von Netflix . "Wer hat und wer sollte die Macht in diesen Umgebungen haben? Wir hoffen, dass dieser Film wichtige Gespräche über Sex und Zustimmung anregt, sowohl im Internet als auch in der Welt da draußen."