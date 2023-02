Quotencheck

In den vergangenen Wochen lief die dritten Staffel der Spielshow am Freitagabend.

Nachdem RTL die Fernsehsendung «Darf er das? Die Chris Tall Show» beendet hatte und «Chris Tall live!» nicht fortgesetzt worden war, haben die Verantwortlichen ein neues Format mit dem gebürtigen Hamburger und Gewinner des «RTL Comedy Grand Prix» gefunden. Seit drei Jahren darf Christopher Nast durch «Murmel Mania» führen.Die erste Folge fand erneut im Vorfeld von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» statt. Die Sendung, in der Elena Miras Sieger wurde und ein Preisgeld von 30.000 Euro einstrich, erreichte 2,58 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Wie Miras auch noch Zweite wurde und weitere 15.000 Euro bekam, verfolgten neun Prozent der Zuschauer. Die Teilnehmer Thorsten Legat und Filip Pavlović brachten dem Sender am 13. Januar 0,96 Millionen Werberelevante und 16,5 Prozent Marktanteil.Sieben Tage später hätte es die Chris-Tall-Show schon etwas schwerer, denn im Gegenprogramm spielte der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Über vier Millionen Menschen schalteten bei Sat.1 ein, RTL blieb nur noch eine Reichweite von 2,28 Millionen Fernsehzuschauern und ein Marktanteil von 7,9 Prozent übrig. Dieses Mal gewann Sarah Engels 30.000 Euro, während Janina Kunze die Plätze zwei und drei einstrich. 0,75 Millionen junge Zuschauer sorgten für 11,9 Prozent.Weil König Fußball am 27. Januar schon wieder hinter der Bezahlschranke verschwand, verbesserten sich auch die «Murmel Mania»-Werte. Die dritte Ausgabe, in der Oliver Pocher zu Gast war, sicherte sich 2,37 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von achteinhalb Prozent ein. Bei den Werberelevanten verbesserte sich die RTL-Show auf 0,80 Millionen, der Marktanteil wuchs auf 13,8 Prozent.Das große Finale, in der Elena Miras gegen Oliver Pocher und Sarah Engels gewann, lief am 3. Februar bei RTL . Die Fernsehshow, die nun zwei Stunden andauerte, hatte 2,01 Millionen Fernsehzuschauer und generierte einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Die Spielshow verbuchte 0,73 Millionen junge Menschen, sodass der Zielgruppen-Marktanteil bei 13,0 Prozent lag.Die Produktion von Talpa Entertainment Productions, die im Mai 2021 Premiere feierte, schloss das dritte Jahr mit einem Durchschnitt von 2,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ab. Der Marktanteil lag bei 8,2 Prozent. Das Ergebnis von 0,81 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kann sich durchaus sehen lassen, der Marktanteil belief sich auf gute 13,8 Prozent. Auch wenn «Murmel Mania» keine Dauerlösung am Freitagabend ist, können sich die Werte aus dem Januar und Februar 2023 durchaus sehen lassen.