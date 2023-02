VOD-Charts

Vor rund einer Woche startete «You – Du wirst mich lieben» in die vierte Staffel. Und Netflix kann auf den nächsten großen Hit blicken.

Allein mit den ersten vier Tagen, in denen der erste Teil der vierten Staffel der Netflix-Serieverfügbar war, genügten, um die Reihe mit Penn Badgley an die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zu katapultieren. Der Streamingdienst zählte mehr als 92 Millionen Sehstunden am Eröffnungswochenende und damit rund 67 Stunden mehr als der Zweitplatzierte. Auch in Deutschland war die Serie ein Hit, aber reichte es auch in den VOD-Charts für Platz eins? Dazu später mehr, denn wie immer beginnen wir die Liste mit dem zehnten Rang, der in der siebten Kalenderwoche anging. Die epische Drama-Serie erreichte 663.000 Abrufe.Zwischen dem 10. und 16. Februar brachte esauf eine Reichweite von 693.000 Views und belegte damit den neunten Platz. Im Vergleich zur Vorwoche stiegeinen Rang in der Liste. Die südkoreanische Wettkampf-Show holte 739.000 Abrufe. Eine kleinere Lücke reißt eine weitere Serie aus dem «Breaking Bad»-Universum, denn Platz sieben sicherte sichmit 853.000 Klicks.Ebenfalls unter der Millionen-Marke bleibt die Krankenhaus-Serie. In den vergangenen sieben Tagen wurde der Disney+-Titel 886.000-mal gestreamt. Auf Platz fünf reihte sich die Sitcomein, die 1,03 Millionen Aufrufe verzeichnete. Der vierte Rang geht an den einzigen Titel, der keine Reihe darstellt, denn Netflix warf am vergangenen Freitag den Filmauf den Markt. Die Rom-Com mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher wollten 1,12 Millionen sehen.Auf dem Treppchen landete wie so oft die Sitcom, die auf eine Reichweite von 1,23 Millionen kam. Auch Platz geht an ein längt abgesetztes Comedy-Format und macht das Krankenhaus-Triple in dieser Woche perfekt. Die Rede ist von, das 1,33 Millionen Mal angesteuert wurde. Unangefochten auf Platz eins triumphiert aber das eingangs erwähnte. Das Comeback nach fast 500 Tagen mit fünf neuen Folgen generierte 4,08 Millionen Abrufe.