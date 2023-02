Starlaufen bei den Screen Actors Guild Awards

US-Fernsehen

Die Schauspielgewerkschaft hat zahlreiche Prominente angekündigt.

Die SAG Awards gaben bekannt, dass die nominierte Emily Blunt («The English»), die nominierte Jessica Chastain («George & Tammy»), Don Cheadle («White Noise»), Caleb McLaughlin («Stranger Things»), Paul Mescal («Aftersun») und Ashley Park («Emily in Paris») die 29. jährlichen Screen Actors Guild Awards präsentieren werden. Die Zeremonie wird am Sonntag, den 26. Februar um 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr PT aus dem Fairmont Century Plaza in Los Angeles live auf dem YouTube-Kanal von Netflix übertragen.Der Oscar- und Emmy-nominierte Schauspieler Andrew Garfield wird den 58. SAG Life Achievement Award an die SAG Award- und Oscar-gekrönte Schauspielerin Sally Field überreichen. Mit Field hat er bereits in den «The Amazing Spider-Man»-Filmen zusammengearbeitet. Der SAG Life Achievement Award ist die höchste Auszeichnung der Schauspielergewerkschaft, die jährlich an einen Schauspieler für seine berufliche Leistung und sein humanitäres Engagement verliehen wird.Diese Schauspieler werden sich zu den bereits angekündigten SAG Awards-Botschaftern Antonia Gentry («Ginny & Georgia») und Haley Lu Richardson («The White Lotus») gesellen, weitere werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.