Neuer Krimiabend bei Sat.1 Emotion

TV-News

Der Pay-TV-Sender setzt am Montag unter anderem auf «Candice Renoir».

Nach «The Bay» steht bei Sat.1 Emotions die Ausstrahlung der Fernsehserieauf dem Programm. Die Verantwortlichen haben entschieden, dass die Staffeln sieben und acht aus dem Jahr 2019 gesendet werden. Los geht es mit der Folge „Zwei Frauen, drei Täter“, in der Candice erfährt, dass Antoinie im Krankenhaus liegt, weshalb sie ihre Flitterwochen absagt.Sat.1 Emotions strahlt die französische Produktion ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen aus. Im Nachbarland ist das Format richtig erfolgreich und holt in der Regel um die fünf Millionen Zuschauer am Freitagabend. Ab 22.10 Uhr setzt die Unterföhringer Fernsehstation dann auf. Das Format stammt aus Schweden.Darum dreht sich die Serie: Die junge und engagierte Finanzreporterin Bea Farkas hat eine geheime Liebesbeziehung mit dem verheirateten Familienvater Peder Rooth, dem CEO der ST Bank. Doch auch auf beruflicher Ebene gibt es zwischen den beiden einige Berührungspunkte, die ihr Verhältnis in eine Schieflage bringen könnten. Farkas erhält nämlich im Zuge ihrer Recherchen einen Insidertipp und stößt auf ominöse Machenschaften, die sich in der Bank zutragen sollen.