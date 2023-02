Podstars

Spotify und die Süddeutsche Zeitung stellen die positiven und negativen Seiten des Online-Glücksspiels im Bereich Fußball vor.

Das Thema Sportwetten ist kein Neues. Seit einigen Jahren wird das Glücksspiel darauf, wie ein bestimmtes sportliches Ereignis ausgeht, allerdings immer beliebter. Nicht nur, aber vor allem junge Menschen fühlen sich von den wie Pilze aus dem Boden schießenden Wettbüros fast magisch angezogen. Ist auch kein Wunder, denn die Werbung für Sportwetten läuft nicht nur während einschlägiger Sendungen im Fernsehen, sondern man findet sie auch online, auf Plakatwänden und in Printmedien. Und nun, also gut, auch noch ein Podcast zum Themenkomplex der Sportwetten. Allerdings keiner, der die Zuhörer zum Wetten verleiten möchte...«Verzockt - Das System Sportwetten», ein Spotify-Podcast, setzt sich sehr bewusst kritisch mit dem Thema auseinander und beleuchtet dieses auf möglichst hohe Umsätze ausgelegte und hierzulande legal ziemlich liberal beworbene System der verschiedenen Wettanbieter. Dabei geht es keinesfalls darum, Menschen zu Sportwetten zu animieren, sondern vielmehr sie zu sensibilisieren für die Gefahren, die diese Freizeitbeschäftigung, wenn man sie denn so nennen mag, mit sich bringt. Schließlich können Sportwetten in kürzester Zeit süchtig machen und im schlimmsten Fall ganze Existenzen in Gefahr bringen oder gar vernichten.Der Podcast «Verzockt - Das System Sportwetten» ist in Zusammenarbeit mit der renommierten Süddeutschen Zeitung entstanden. In insgesamt sechs Folgen geht es den Machern darum, aufzuzeigen, wieso gerade junge Männer dem großen Geschäft mit den Sportwetten verfallen und dabei sehr viel Geld verlieren. Zudem ist auch von den noch dunkleren Seiten dieses Business die Rede - Skandale um illegale Machenschaften, Schwarzgeld und Co. tauchen immer wieder im Zusammenhang mit einschlägigen Anbietern für Sportwetten auf.In der ersten Folge geht es um Paul, der anfangs heimlich mit den Ausweispapieren seines Vaters wettet und schnell abhängig von den Sportwetten wird. Nach anfänglichen Gewinnen hier und da gerät Paul schnell in einen Kreislauf, der mit einem großen Schuldenberg endet - bis der Schwindel aufliegt, als der Protagonist seiner Mutter Geld zu stehlen versucht. Den Zuhörern wird die Suchtgefahr der Sportwetten hier ganz klar und ungeschönt vor Augen geführt. Die weiteren, bisher erschienenen Folgen des Podcasts beschäftigen sich beispielsweise mit der Gründung des Sportwetten-Platzhirschs Tipico, dessen Büros aus deutschen Städten nicht mehr wegzudenken sind und mit einem Polizisten, der einen großen, europaweiten Wettskandal aufdeckt. Hier kommt die oft thematisierte Manipulation im Bereich der Sportwetten ganz deutlich zur Sprache.Wer nicht sicher ist, ob «Verzockt - Das System Sportwetten» der richtige Podcast für die eigenen Interessen ist, der kann sich zunächst den kurzen Trailer anhören, der einen guten Einblick in die Thematik gibt.