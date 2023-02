«Drag Race 15» geht im März weiter

US-Fernsehen

Erstmals ist MTV die Heimat der Fernsehshow.

Die 15. Staffel vonwurde von MTV am 6. Januar mit neuen wöchentlichen, einstündigen Episoden ausgestrahlt, was bei den Fans im Internet viel Kritik hervorrief. Die Besetzung dieser Runde war die größte in der 14-jährigen Geschichte der Show mit 16 Queens, darunter Jax, Salina Estitties, Malaysia Babydoll Foxx, Luxx Noir London, Sasha Colby, Loosey LaDuca, Anetra, Marcia Marcia Marcia, Robin Fierce, Mistress Isabelle Brooks, Amethyst, das TikTok-berühmte Geschwisterduo Sugar and Spice, Aura Mayari, Irene Dubois und Princess Poppy.Die ersten sechs Folgen liefen bis 3. Februar und erreichten im linearen Fernsehen rund 600.000 Amerikaner. Die Kandidaten treten in den Kategorien Mode, Schauspiel, Comedy und mehr gegeneinander an und hoffen, 200.000 Dollar (das größte Preisgeld, das je in der Serie ausgeschrieben wurde) und den Titel "America's Next Drag Superstar" zu gewinnen.Der zweite Teil der Staffel von «RuPaul's Drag Race» wird am 10. März zurückkehren. Nun setzt man wieder auf ein 90-minütige Ausgaben. Die Show teilte die offizielle Ankündigung am Donnerstag über Instagram. Die Folgen laufen freitags um 20.00 Uhr. Die Show startete zunächst bei Logo, ehe sie zu VH1 wechselte.