Mediawan und Miramax TV vereinbaren Zusammenarbeit

Wirtschaft

Los geht es bei den neuen Projekten «Chocolat» und «The Immortals».

Mediawan und Miramax TV haben einen Vertrag über die gemeinsame Entwicklung und Produktion von hochwertigen Drehbüchern unterzeichnet. Den Anfang machen die Serienadaptionenund der Science-Fiction-Roman. Wie bereits angekündigt, wird die «Chocolat»-Serie auf den Büchern von Joanne Harris basieren, die zuvor in einem Oscar-nominierten Film unter der Regie von Lasse Hallstrom verfilmt wurden. Der Film spielte weltweit mehr als 152 Millionen Dollar ein.Die Serie wird auf den Romanen und dem Film aufbauen und im heutigen Frankreich spielen. Die Handlung wird sich um eine Frau und ihre Tochter drehen, die sich in einer Kleinstadt niederlassen und die Dinge auf den Kopf stellen. Ihre größte Herausforderung wird es sein, die Bewohner der Stadt davon zu überzeugen, dass sie die Veränderungen, die sie in die Stadt bringen, akzeptieren. Die französische Drehbuchautorin Chloé Marçais («Fais pas ci, fais pas ça») wird die Adaption zusammen mit Nathalie Perus schreiben. Atlantique Productions, ein Unternehmen von Mediawan, ist der ausführende Produzent der Serie in Frankreich.Marc Helwig, weltweiter Leiter der Fernsehabteilung von Miramax, und Mirsada Abdool Raman, Vizepräsident für Fernsehentwicklung, werden die kreativen Bemühungen für Miramax leiten, während Elisabeth d'Arvieu, Leiterin von Mediawan Pictures, und Nathalie Perus, Geschäftsführerin von Atlantique Productions, für Mediawan verantwortlich zeichnen. Pierre-Antoine Capton, der CEO von Mediawan, und Bill Block werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein.