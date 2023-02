Vanessa-Hudgens-Film landet bei Tubi

Kino-News

Die Fox-Tochterfirma wird den Hexenfilm «Dead Hot» demnächst streamen.

Tubi hat sich mit Vanessa Hudgens auf ein Hexengeschäft eingelassen. Die Plattform hat den non-fiktionalen Filmerworben, ein leidenschaftliches Projekt von Hudgens, das sie und den Musiker GG Magree auf einer Reise nach Salem, Massachusetts, begleitet, wo sie etwas über Hexerei, Geisterjagd und die Verbindung mit der Geisterwelt lernen. «Dead Hot» stammt von Bunim-Murray Productions und wird von Banijay Rights vertrieben. Der Film wird am 14. debütieren.Hudgens und Magree sind Autodidakten der Hexerei und haben einen Großteil ihres Lebens mit der Geisterwelt experimentiert und sich mit ihr verbunden. Doch nach einer schief gelaufenen Geisterjagd wird dem Duo klar, dass sie sich um eine angemessene Betreuung und Ausbildung bemühen müssen. Also pilgern sie nach Salem, um ihre Reise mit der Kamera zu dokumentieren und einen Meisterkurs in Hexerei zu erhalten.Hudgens kommentierte den Tubi-Deal in einem Statement: "Dieses Projekt wurde aus purer Leidenschaft entwickelt und kreiert und ich bin so begeistert, dass Tubi sich mit uns zusammengetan hat, um es in die Welt zu bringen. Ich habe großen Respekt vor Julie Pizzi von Bunim Murray, die dabei geholfen hat, dieses Projekt von einer Idee zu etwas zu machen, das wirklich Spaß macht. Ich kann es kaum erwarten, dass es jeder sehen kann.""«Dead Hot» ist eine einzigartig authentische Erkundung von Spiritualität und weiblichem Empowerment", sagte Adam Lewinson, Chief Content Officer von Tubi. "Diese persönliche und kraftvolle Reise durch das Übernatürliche mit Vanessa Hudgens und GG Magree wird die Tubi-Zuschauer mit erstklassigem Storytelling von unseren Partnern bei Bunim-Murray und Banijay tief berühren."