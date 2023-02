«Achtung Verbrechen!» startet schlecht

Quotennews

Im Anschluss setzte man sich mit dem Lottokönig Chico auseinander, der durch die Medien ging.

Der Fernsehsender RTL hat ein neues Format an den Start gebracht. Mitsollten die deutschen Bürger vor Schockanrufen mit dem anschließenden Enkeltrick oder dubiosen Autohändlern aus dem Internet gewarnt werden. Moderator Dieter Könnes führte durch die zweistündige Sendung, in der auch Experten zu Wort kamen.Die Produktion von ndf Entertainment erreichte zwischen 20.15 und 22.15 Uhr 1,35 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Fernsehstation RTL sicherte sich einen Marktanteil von mauen 5,1 Prozent. Das Kriminalitätsradar, das zeigen sollte, wo in Deutschland die häufigsten Verbrechen begangen werden, lockte lediglich 0,42 Millionen Werberelevante zum Kölner Sender. Die Premiere erreichte 7,6 Prozent bei den Umworbenen.Eine neue Ausgabe vonwar bei 1,15 Millionen Zuschauern gefragt, die Fernsehstation sicherte sich einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Bei den jungen Zusehern fuhr man 0,35 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 8,5 Prozent. Der 42-jährige Kürsat Yildirim stand im Anschluss beiim Mittelpunkt. Das 85-minütige Special über den Kranführer, der seit September Millionär ist, bewegte 0,84 Millionen Zuschauer und erzielte 6,1 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,28 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil bewegte sich bei 9,7 Prozent.