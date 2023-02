«Roadtrip Amerika» startet stark

Quotennews

Im Anschluss an die zweistündige Reise stand Ali Güngörmüs auch noch bei «K1 Magazin» vor der Kamera.

Nach drei Folgen von «Rosins Restaurants – Eine Sternekoch räumt auf» setzt Kabel Eins – wie schon fast in jährlicher Tradition – auf ein weiteres Frank-Rosin-Format. Fürhat man Rosin, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner in die Vereinigten Staaten von Amerika verfrachtet.Der Auftakt der vierteiligen Reise begann in Kalifornien. 0,91 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, wie die drei Köche mit ihrem Camper nördlich von San Francisco starteten und an der Pazifikküste entlang fuhren. Ein erster Streit sicherte sich 3,4 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen sicherte sich die Produktion 0,45 Millionen Umworbene, sodass man sich über fabelhafte 7,9 Prozent Marktanteil freuen konnte.Beizeigte Güngörmüs, der Kabel Eins-Reporterin Sabrina, wie er Köfte-Burger zubereitet. Außerdem sahen die Highlights der USA-Reise 0,35 Millionen Zuschauer, das brachte dem Sender 2,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte sich die Fernsehstation immerhin noch 0,17 Millionen, die 4,9 Prozent brachten. Auf dem 23.15 Uhr-Slot wiederholte der Sender, das wollten sich 0,11 Millionen nicht entgehen lassen. Bei allen Zusehern holte man 1,3 Prozent, bei den jungen Menschen waren 1,8 Prozent dabei.