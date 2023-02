Nach «jerks.» kommt «Intimate.»: Joyn nennt Starttermin

TV-News

Für die neue Serie der «Die Discounter»-Macher wurde «jerks.» als Vorlage genommen, sie soll jedoch etwas komplett Eigenes sein.

die neue Serie der «Discounter»-Produzenten Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs wird ab März bei Joyn Plus+ zu sehen sein. «Intimate.» wurde von der Produktionsfirma Kleine Brüder mit Pyjama Pictures («jerks.» produziert. Die fünf Hamburger haben sich Christian Ulmens Erfolgsserie zum Vorbild genommen, deren letzte Staffel kürzlich debütierte. «Intimate.» begleitet die anfang-zwanzigjährigen Macher in ihrem chaotischen Alltag und zeigt den Zuschauern dabei Momente, in denen normalerweise keine Kamera läuft.Die fünf Hauptdarsteller sind gemeinsam für die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion verantwortlich. Die achtteilige Comedyserie ist mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab 24. März 2023 bei Joyn hinter der Bezahlschranke zu sehen. Nach der exklusiven Streaming-Ausstrahlung zeigt dann auch ProSieben die Serie.Der Humor der Serie zeichne sich dadurch aus, dass die Hauptdarsteller bis an die moralischen Schmerzgrenzen und auch mal darüber hinaus gehen. Das Publikum begleitet in «Intimate.» die fünf Hamburger Freunde beim Erwachsenwerden und dem damit verbundenen grandiosen Scheitern an ihren eigenen sozialen Fähigkeiten, wie es in der Beschreibung heißt. Die Impro-Serie zeigt spezifische sensible Momente im Leben von Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo, in denen üblicherweise definitiv die Kamera aus ist – und über die man generell nicht spricht beziehungsweise sprechen sollte. Mutwillig oder aus Verplantheit verstricken sich die Jungs in die verrücktesten Lügenkonstrukte, die sie immer schneller einholen, als ihnen lieb ist.