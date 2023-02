Quotencheck

Im Januar besuchte VOX seine Auswanderer in Los Angeles, in der Türkei, auf Sansibar und natürlich auf Mallorca.

Der Fernsehsender VOX startete am Montag, den 2. Januar, um 20.15 Uhr ins neue «Goodbye Deutschland!»-Jahr. Zum Auftakt wurde Bau-Investor Osan Alan aus Mannheim sowie Jenny Amann auf Sansibar begleitet. Die zweistündige Ausgabe erreichte 1,06 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr dreieinhalb Prozent ein. 0,45 Millionen Umworbene brachten 6,3 Prozent Marktanteil. Dann wurde im Anschluss eine weitere Folge der Töppenwiens aus Los Angeles gesendet. Die einstündige Sendung sahen 1,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent. 0,41 Millionen Menschen blieben dran, der Marktanteil wuchs auf siebeneinhalb Prozent.Eine Woche später wurden die letzten Monate der Mallorca-Auswanderer zusammengefasst. Single-Mama Arlette ging auf die Kanaren, Angela DeRosa wollte ihr Restaurant retten und Marco und Tamara Gülpen suchten nach einem neuen Zuhause. 1,11 Millionen Zuschauer waren dabei, die Fernsehstation kam mit der dreistündigen Folge auf viereinhalb Prozent Marktanteil. Unter den Zuschauern waren 0,48 Millionen Umworbene, die für 8,6 Prozent sorgten.Wie Maik mit seiner Teenagertochter Xenia nach Florida auswanderte, verfolgten am 16. Januar 1,05 Millionen Zuschauer. Die Sendung, in der sie ein Schnitzelhaus eröffnen wollten und immer wieder scheiterten, kam auf 3,8 Prozent. Auf der anderen Seite der USA ist Horrorfilm-Regisseur Marcel auf der Suche nach Investoren für seinen nächsten Gruselfilm, 0,51 Millionen Umworbene zog dies an. Man fuhr 8,6 Prozent Marktanteil ein.Am 23. Januar stand die Geburt des Töpperwiens-Babys auf dem Programm. 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, die Sendung, die bis 21.35 Uhr andauerte, holte 3,2 Prozent Marktanteil. Unter den Zusehenden befanden sich 0,45 Millionen für die Werbewirtschaft wichtige Zuschauer, die 6,2 Prozent Marktanteil generierten.Im Anschluss war Jenny Elvers zu sehen, die nach der Trennung von Marc Terenzi gemeinsam mit ihren Sohn Paul die Insel Mallorca anschauen wollte. Es stellte sich die Frage, ob sie zu ihrem Ex-Mann Alex Jolig dorthin ziehen sollte und das schöne Hamburg verlassen würde. 0,93 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf dreieinhalb Prozent. 0,39 Millionen Zuseher generierten 5,9 Prozent.Die neuen «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»-Ausgaben brachten dem Fernsehsender VOX im Januar 1,02 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Mit 0,45 Millionen jungen Zusehern kann man durchaus zufrieden sein, denn der Marktanteil lag bei 7,2 Prozent. Auch nach vielen Jahren auf Sendung bleibt «Goodbye Deutschland!» für den 30 Jahre alten Sender ein Erfolg.