Daniel Dae Kim spioniert bald für Amazon

In der Serie «Buttferfly» soll der Produzent wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein.

«Lost»-Star Daniel Dae Kim wird die Hauptrolle übernehmen und eine Serienadaption der Graphic Novelproduzieren, die sich derzeit bei Amazon in der Entwicklung befindet. Das Projekt wird als charaktergesteuerter Spionagethriller beschrieben.Laut der offiziellen Beschreibung dreht sich die Serie um "David Jung (Kim), einen rätselhaften, höchst unberechenbaren ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter, der in Südkorea lebt und dessen Leben aus den Fugen gerät, als die Folgen einer unmöglichen Entscheidung aus seiner Vergangenheit ihn wieder einholen und er sich von Rebecca, einer tödlichen, soziopathischen jungen Agentin verfolgt sieht, die ihn töten soll." Den Quellen zufolge soll die Serie in Südkorea gedreht werden und sowohl koreanische als auch englische Dialoge enthalten.Ken Woodruff («The Mentalist», «Gotham») wird die Serie gemeinsam mit der Romanautorin Steph Cha entwickeln. Beide werden auch als ausführende Produzenten fungieren. Kim ist zusammen mit John Cheng ausführender Produzent unter seinem 3AD-Banner. Stephen Christy und Ross Richie sind ausführende Produzenten für BOOM! Studios, wobei Amel über The Amel Company als ausführender Produzent fungiert. Adam Yoelin fungiert als Co-Executive Producer. Amazon Studios wird die Serie produzieren, wobei 3AD derzeit unter einem First-Look-TV-Deal bei Amazon steht.