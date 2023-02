Nordische Kombination läuft schleppend

Quotennews

Am Vormittag stand der erste Durchlauf an, der allerdings nicht mit hohen Reichweiten punkten konnte.

Am Montag schalteten 1,31 Millionen Menschen den ersten Sieg bei der 47. Alpinen Skiweltmeisterschaft ein. Im französischen Courchevel und Méribel duellieren sich die besten Skifahrer. Federica Brignone hatte am ersten Wettkampftag die Nase vorne, am zweiten Wettkampftag belegten Alexis Pinturault (Frankreich), Marco Schwarz (Österreich) und Raphael Haaser (Österreich) die ersten drei Ränge.Das ZDF meldete sich bereits um 10.57 Uhr aus Courchevel, Lena Kestling begrüßte 0,81 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Reporter Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel sorgten für 14,4 Prozent Marktanteil. Die Übertragung sicherte sich 0,07 Millionen junge Fernsehzuschauer, die 7,5 Prozent Marktanteil ausmachten.Am Nachmittag setzte das Zweite Deutsche Fernsehen die Übertragung fort. Der sportliche Wettbewerb, der auf 1,12 und 1,09 Millionen Menschen kam, lief überschaubau. Nur 0,10 und 0,09 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender sicherte sich 13,7 und 12,6 Prozent bei allen sowie 7,7 und 7,0 Prozent beim jungen Publikum.Sportlich ging es um 22.15 Uhr weiter: «37°» beschäftigte sich mit. Der Film von Ulf Eberle und Katharina Gugel zeigte unter anderem den 22-jährigen Jannik, der bis zu 300.000 Euro mit eSport verdient. 1,86 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,41 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf tolle 8,9 Prozent.