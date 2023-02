Erdbeben-Katastrophe: «RTL Aktuell» bleibt stark

Quotennews

Der zweite «Dünentod»-Spielfilm von RTL war schon – wie in der Vorwoche – ein großer Erfolg.

Mehr als 7.000 Tote bei mehreren schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien. Bereits am Montag begrüßten Maik Meuser und Ulrike von der Groeben die Fernsehzuschauer. 3,38 Millionen Menschen verfolgten die dramatischen Bilder, die man um 18.45 Uhr zusammenfasste. Einen Tag später waren die Reichweiten auf einem ähnlichen Niveau. 3,27 Millionen Menschen ließen sich informieren, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Die Fernsehstation verbuchte 0,61 Millionen Werberelevante, die 15,5 Prozent Marktanteil einbrachten.Vor acht Tagen verfolgten 3,52 Millionen Menschen den ersten. Der zweite Fall, der nicht gegen «In aller Freundschaft», sondern gegen König Fußball antreten musste, sahen 3,43 Millionen Zuschauer. „Tödliche Falle“ generierte einen Marktanteil von starken 12,5 Prozent. Hendrik Duryn und Pia-Michaela Barucki verzeichneten 0,76 Millionen Umworbene, die für einen Marktanteil von 12,7 Prozent sorgten. Eine Fortsetzung sollte also möglich sein.sprach 1,94 Millionen Menschen an, die Fernsehstation holte 0,47 Millionen junge Leute. Der Marktanteil wurde mit 9,7 Prozent beziffert. Eine weitere-Ausgabe sicherte schließlich noch 0,99 Millionen Zuschauer, das von Mareile Höppner präsentierte Magazin holte sich 6,8 Prozent. Mit 0,23 Millionen Umworbenen fuhr man 7,7 Prozent ein. Dieses Mal deckte man Tierquälerei auf einem Reiterhof auf.