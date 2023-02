«Great Expectations» startet am 26. März

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu hat das Premierendatum für die Fernsehserie verraten.

Die FX- und BBC-Serie, die Adaption von Charles Dickens' literarischem Meisterwerk durch «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight, hat einen Premierentermin auf Hulu festgelegt. Die sechsteilige limitierte Serie wird am 26. März exklusiv auf Hulu in den USA Premiere feiern und die ersten beiden Episoden an diesem Tag zeigen.FX hat den Termin am 7. Februar, dem 211. Geburtstag von Dickens, bekannt gegeben. BBC wird die Serie in Großbritannien ausstrahlen und international wird sie zu einem späteren Zeitpunkt auf Star+ in Lateinamerika und auf Disney+ unter dem Star-Button als Stream verfügbar sein.«Great Expectations» ist die Geschichte von Pip, einem Waisenkind, das sich nach einem größeren Los im Leben sehnt, bis ihm das Schicksal und die bösen Machenschaften der mysteriösen und exzentrischen Miss Havisham eine dunkle Welt voller Möglichkeiten zeigen. Unter den großen Erwartungen, die an ihn gestellt werden, muss Pip herausfinden, was diese neue Welt wirklich kostet und ob sie ihn wirklich zu dem Mann macht, der er sein möchte. Dickens' Roman ist eine Kritik am Klassensystem und wurde 1861 veröffentlicht, nachdem er im Dezember 1860 in einer Reihe von wöchentlichen Kapiteln erschienen war.