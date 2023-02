«Ginny & Georgia» wurde über 500 Millionen Stunden gesehen

International

Die zweite Staffel der Netflix-Serie entwickelt sich in diesem Jahr zu einem riesigen Erfolg.

Die zweite Staffel vonmacht eine sensationelle Figur. In der fünften Woche der Netflix-Top10-Liste wurden die neuen Folgen weitere 38,09 Millionen Stunden gesehen, was die Gesamtzahl der gesehenen Stunden auf 504,77 Millionen erhöht. Damit liegt die Serie auf der Liste der beliebtesten TV-Titel des Streaminganbieters auf Platz zehn. Während des Zeitfensters vom 30. Januar bis zum 5. Februar belegte die zweite Staffel der Serie den zweiten Platz in der Rangliste. Staffel eins, die 2021 ebenfalls in die Liste der beliebtesten englischen TV-Titel aufgenommen wurde, liegt auf Platz vier und hält ihren Platz unter den Top10 auch in der fünften Woche mit zusätzlichen 22,5 Millionen Sehstunden.An erster Stelle steht. In den ersten neun Tagen, in denen die Serie auf dem Streamer verfügbar war, wurde sie nach ihrem Debüt am 9. Januar 39,42 Millionen Stunden angesehen. Das paranormale Drama mit Ruby Stokes, Cameron Chapman und Ali Hadji-Heshmati in den Hauptrollen folgt drei Teenagern, die sich als paranormale Ermittler zusammentun und das Wenige, das sie haben, riskieren, um eine teuflische Verschwörung aufzudecken.«Wednesday» ist mit 28,23 Millionen Sehstunden in seiner elften Woche in den Top10 auf den dritten Platz der Liste vorgerückt. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber den 35,86 Millionen Stunden der Vorwoche – dennoch ist es eine solide Leistung für die von Jenna Ortega geführte Serie, die ihr anhaltendes Durchhaltevermögen beweist.