Tom Brady möchte im Herbst bei Fox Sports starten

US-Fernsehen

Der erfolgreiche Football-Star ist nach seinem Rücktritt als Profi-Sportler nun bereit, seine Rolle bei FOX zu übernehmen.

Football-Legende Tom Brady plant, im Herbst 2024 als Sportmoderator für FOX zu arbeiten. Das verriet der Sportler im Ruhestand am Montag in einem Interview mit Fox Sports 1. Bradys Ankunft war zuvor ungewiss gewesen, insbesondere nachdem er seinen Rücktritt zum Ende der NFL-Saison 2022 angekündigt und dann widerrufen hatte.Es wird erwartet, dass er zusammen mit Kevin Burkhardt, dem Fox-Sports-Ansager, dessen Rolle nach dem Ausscheiden von Joe Buck und Troy Aikman kürzlich aufgewertet wurde, NFL-Spiele kommentiert. Brady "wird nicht nur unsere größten NFL-Spiele mit Kevin Burkhardt übertragen, sondern auch als Botschafter für uns fungieren, insbesondere im Hinblick auf Kunden- und Werbeinitiativen", erklärte Fox Corp. CEO Lachlan Murdoch gegenüber Investoren im Mai letzten Jahres.Die Verpflichtung von Brady ist die jüngste in einer ganzen Reihe von großen Talentwechseln bei großen Football-Übertragungen. Alle Fernsehsender, die über NFL-Rechte verfügen, wollen ein größeres Publikum anlocken, nachdem sie im Rahmen eines neuen Elf-Jahres-Pakts, der den Großteil der Profi-Football-Übertragungen in der Zuständigkeit der großen traditionellen Fernsehsender belässt, einer erheblichen Erhöhung der Lizenzgebühren zugestimmt haben, die sie an die National Football League zahlen.