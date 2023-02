«In the Know» wählt Sprecher aus

US-Fernsehen

Mike Judge und Zach Woods werden den Figuren Leben einhauchen.

Peacock hat die Sprecherbesetzung für die Zeichentrickseriefestgelegt. Wie bereits angekündigt, werden Mike Judge und Zach Woods die Hauptrollen in der Serie übernehmen. Zu ihnen gesellen sich nun J. Smith-Cameron («Succession», «Rectify»), Charlie Bushnell («Diary of a Future President», «Percy Jackson and The Olympians»), Carl Tart («Grand Crew») und Caitlin Reilly («Loot», «Hacks»). Die Serie wurde ursprünglich im September als erste Zeichentrickserie für Erwachsene beim Streaminganbieter Peacock bestellt.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Lauren Caspian (Woods) ist der drittbeliebteste Moderator von NPR. Er ist ein wohlmeinender, heuchlerischer Idiot, genau wie du und ich. Außerdem ist er eine Stop-Motion-Puppe. Jede Episode folgt der Entstehung einer Folge von Laurens Sendung "In the Know", in der Lauren ausführliche Interviews mit menschlichen Gästen aus der realen Welt führt. Lauren arbeitet mit einem vielfältigen Team von NPR-Mitarbeitern zusammen. Sie sind auch Puppen und Nimrods."Reilly wird Fabian, einen Forscher und Faktenprüfer, spielen. Bushnell wird Chase, einem College-Praktikanten, seine Stimme leihen. Cameron wird Barb, die Co-Executive Producerin von "In The Know" spielen. Tart wird Carl, einem Tontechniker, seine Stimme leihen. Judge wird Sandy, eine Kulturkritikerin, spielen.