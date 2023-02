Primetime-Check

Wie viele Menschen interessierten sich für den verspäteten Aachener Karneval? Konnte «Die Pyramide» in Sat.1 überzeugen?

Das Erste startete mit der Sondersendungin die Primetime und informierte 3,82 Millionen Zuschauer über die Katastrophenlage. Ein Marktanteil von 13,2 Prozent wurde gemessen. Mit 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sehr gute 12,5 Prozent drin. Auch Louis Klamroth diskutierte im Nachgang beiüber dieses Thema. 2,41 Millionen blieben dran, die Marktanteil schrumpften auf 8,5 und 7,0 Prozent. Dieinformierten ab 21:35 Uhr 2,49 Millionen Zuschauer, die Einschaltquoten bewegten sich nun bei 9,8 und 7,6 Prozent.holte zu später Stunde dann noch 2,36 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent. Die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins holte 6,8 Prozent bei den Jüngeren.Das ZDF kam mitauf 7,69 Millionen Zuschauer und starke 27,0 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 8,4 Prozent gemessen.undsorgte im Anschluss für 4,65 und 2,51 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 19,0 und 14,9 Prozent bei allen sowie von 9,6 auf 7,3 Prozent bei den Jüngeren. RTL sendete ebenfalls eine Sondersendung um 20:15 Uhr.war bei 2,48 Millionen gefragt. In der Zielgruppe fuhr man 11,1 Prozent ein.erreichte 2,76 Millionen und 11,2 Prozent Marktanteil.ProSieben begann mitvor 1,01 und 1,12 Millionen Zuschauern seine Sitcom-Schiene. In der Zielgruppe waren mit der Doppelfolge 10,1 und 12,0 Prozent drin.holte ab 21:07 Uhr 0,78 und 0,59 Millionen, die Zielgruppen-Quote sank auf 9,1 und 6,8 Prozent.undwollten ab kurz vor 22:00 Uhr 0,37 und 0,35 Millionen sehen, mit 5,0 und 5,6 Prozent bewegte sich die rote Sieben nun im roten Bereich. Bei Sat.1 lief es fürnicht viel besser: Der Auftakt der „Kult-Show-Wochen“ lockte 1,19 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe standen 5,8 Prozent zu Buche.VOX startete hervorragend in die vierte-Staffel. Die Premiere sahen 1,18 Millionen Zuschauer, sodass starke 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen heraussprangen. Kabel Eins sicherte sich mitebenfalls überdurchschnittliche Werte. Den Spielfilm sahen 0,61 Millionen Zuschauer, 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge. Zwei-Ausgaben sorgten für 0,65 und 0,60 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Mit 4,8 und 4,4 Prozent Marktanteil lief es in der Zielgruppe zufriedenstellend.